Algoz: Buzarnescu derrota Svitolina pela segunda vez no mês e avança em Birmingham

A #30 Mihaela Buzarnescu mostrou que sua vitória sobre a #5 Elina Svitolina em Roland Garros não foi pura sorte e que seu jogo tem força em qualquer piso. Nesta sexta-feira (22), aromena venceu sua partida pelas quartas-de-final do WTA de Birmingham, na Inglaterra, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 em apenas 1h11, contra Svitolina, que vinha de uma vitória dominante sobre francesa Alizé Cornet.

Assim como na primeira vitória, em Roland Garros, Buzarnescu mostrou que entraria em quadra para fazer o maior número de winners que pudesse, e assim o fez. Não deu chances à ucraniana, que, por sua vez, se mostrou bastante desmotivada e alheia a partida.

Svitolina foi eliminada por Buzarnescu pelo segundo torneio consecutivo (Foto: Jordan Mansfield/Getty Images for LTA)

Juntando esse cansaço mental ao excelente nível da romena, o resultado não poderia ser diferente: a romena venceu quase 60% dos pontos disputados, sempre com margem de segurança nos sets.

Com a vitória, a romena lidera o H2H por 2 a 0, enfrentando, nas semifinais, Petra Kvitova, tenista cujo jogo é extremamente semelhante ao de Buzarnescu — as duas são canhotas, inclusive. A única partida entre as duas ocorreu na final do WTA de Praga, no saibro, em que a tcheca venceu por 2 sets a 1. A partida que acontecerá por uma das vagas na final deve iniciar por volta das 9h30.