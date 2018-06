Djokovic bate Mannarino, vai às semis em Queen's e chega a vitória de número 800 na carreira

O sérvio #22 Novak Djokovic segue firme na Inglaterra. Com mais uma atuação convincente, o ex-número 1 do mundo bateu o francês #26 Adrian Mannarino por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1, em confronto válido pelas quartas de final do ATP 500 de Queen's.

Além da vaga nas semifinais, a vitória significou mais uma feito para a carreira de Djokovic. Ele agora faz parte do seleto grupo de tenistas com 800 ou mais triunfos na carreira, grupo que tem nomes como Federer, Nadal, Agassi, Connors e Lendl.

Vindo de uma vitória arrasadora sobre o búlgaro #5 Grigor Dimitrov, Djokovic levou um susto logo no início do primeiro set. Ao ter seu saque quebrado, o sérvio viu seu adversário abrir 4/2 na primeira parcial. Porém, em um game praticamente perdido, o sérvio devolveu a quebra e igualou a parcial. Foi então que no décimo segundo game do primeiro set, após uma longa troca de bola, Novak aproveitou-se de um erro de Mannarino para fechar a disputada parcial em 7/5.

O segundo set começou com a cara do primeiro, com ambos os tenistas confirmando seus saques. Entretanto, o sérvio fez questão de mostrar que dessa vez seria diferente. Venceu cinco games seguidos - quebrando o serviço do francês duas vezes - e com um ace selou a vitória e a vaga para a semifinal do torneio londrino: 6/1 na segunda parcial.

Buscando chegar à sua primeira decisão na temporada, Djokovic enfrenta nas semis do Fever-Tree Championships o vencedor do duelo entre o francês #61 Jérémy Chardy e o americano #62 Frances Tiafoe.