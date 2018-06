Rybarikova confirma favoritismo e passa por Strycova rumo à final em Birmingham

Neste sábado (23), Magdalena Rybarikova mostrou a todos novamente o porquê de sua semifinal em Wimbledon 2017 ter sido um desempenho absolutamente normal. Com vitória em sets diretos sobre a #24 Barbora Strycova, com parciais de 7/6(1) e 6/4, a eslovaca garantiu passaporte para a final do Premier de Birmingham, em 1h47, e busca seu segundo título no torneio, que, na época de sua primeira conquista, ainda era de nível International.

O jogo teve o panorama esperado. De um lado da quadra, uma Strycova enérgica, lutando por todos os pontos, reclamando de seus erros e ocasionalmente variando entre golpes fortes, bolas altas, slices, voleios e dropshots. Tudo isso bastante efetivo na grama até então; entretanto, havia, do outro lado da quadra, uma das melhores tenistas na grama do circuito, e cada golpe da tcheca, uma resposta ainda melhor de Rybarikova.

Com um estilo bastante variado, a eslovaca buscou mexer a tcheca para todos lados, explorando profundidade e ângulos com maestria. Sua movimentação, descrita como graciosa devido a sua elegância em quadra, mostrou-se bastante eficaz, principalmente nas chegadas à rede para volear. No entanto, a peça chave para vencer a Strycova — e, na maioria dos jogos contra ela — foi a consistência. Aproveitando as oportunidades, a eslovaca conseguiu vencer o tiebreak e uma quebra de vantagem no segundo set.

Na final, apesar de não haver confirmação quanto a adversária na final do Nature Valley Classic, Rybarikova já sabe o estilo de jogo que irá enfrentar no domingo. Uma tenista canhota que bate forte com o forehand e tem bons ângulos no backhand. Essas são as descrições para Petra Kvitova e Mihaela Buzarnescu, que se enfrentam também nesse sábado (23). A eslovaca nunca enfrentou a romena, e perde por 5-1 no confronto direto com a tcheca, apesar de não haver nenhum jogo em quadra de grama.