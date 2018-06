Atual campeã, Kvitova brilha, despacha Buzarnescu e volta à final em Birmingham

Google Plus

Após vencer em Birmingham em 2017, a #8 Petra Kvitova, fez uma partida excelente, despachou a #30 Mihaela Buzarnescu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, e fará sua quinta final do ano em torneios WTA. A tcheca busca o segundo título consecutivo na grama inglesa.

Petra Kvitova, bicampeã em Wimbledon, fez uma partida digna de elogios na semifinal de Birmingham. Petra enfrentou dificuldade no primeiro set no quesito serviço, mas soube equilibrar a falta dele com winners e construção de pontos. Aproveitou que a adversária cometeu muitos erros e fechou a parcial em seu favor por 6/3.

No segundo set, Kvitova encaixou o primeiro serviço de forma excelente, conseguindo aces. Salvou break points e quebrou quando teve a chance. A tcheca fechou a parcial por 6/2, e o a partida em 1h12.

Kvitova disputará a final do Nature Valley Classic pelo segundo ano seguido. A adversária desta vez será a eslovaca #19 Magdalena Rybarikova, que venceu a tcheca Barbora Strycova, por 7/6(1) 6/4. Ambas se encontraram pela última vez em 2014 na final do Connecticut Open e Petra venceu em sets diretos.