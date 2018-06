Djokovic vence 'freguês' Chardy e vai à final em Queen's

Novak Djokovic pode não estar em sua forma monstruosa que venceu três majors num único ano, mas tem mostrado que seu nível está aumentando a cada partida jogada. Desta vez, sua vítima foi o francês #61 Jérémy Chardy, velho freguês, que, antes da partida, havia perdido 24 sets seguidos para o sérvio. Com a partida neste sábado (23), já são 26, pois o ex-número 1 do mundo venceu a semifinal do ATP 500 de Queen's por 7/6 e 6/4, em 1h32. Novak venceu os 12 jogos contra Chardy na carreira.

Com o resultado, Djokovic atinge sua final de número 99 na carreira, com 68 vitórias e 30 derrotas. Além disso, ele ainda busca consolidar o seu 13º ano consecutivo com ao menos uma taça levantada, pois ainda não o fez em 2018.

Em entrevista, o sérvio se mostrou bastante contente com o resultado, já que venceu as 12 últimas de suas 14 partidas, além de ter completado 800 vitórias na carreira em sua última partida, contra o francês Adrian Mannarino. Também elogiou seu adversário na final, Marin Cilic, observando que já se encontraram na grama, mas que era uma situação bastante diferentes porque "o croata é um jogador diferente agora", nas palavras de Djokovic.

Cilic terá de lidar com um Djokovic com uma devolução de saque muito precisa: o golpe que selou a quebra no segundo set foi justamente uma devolução vencedora de serviço. A consistência também foi um fator forte, que fez o sérvio manter a pressão no saque de Chardy durante toda a partida.

A final será um grande jogo, com certeza. Os dois já se enfrentaram 15 vezes, em que Djokovic mantém uma liderança absurda de 14 vitórias a um, onde a única vitória croata foi justamente em seu último jogo. Na grama, já se enfrentaram em Wimbledon duas vezes. Djokovic venceu as duas.