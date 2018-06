Cilic supera Kyrgios em duelo de sacadores e avança à final em Queen’s

Cabeça número um do ATP 500 de Queen's, Marin Cilic acabou com as pretensões de final de Nick Kyrgios vencendo por dois sets a zero, com parciais de 7/6(3) e 7-6(4), para assim chegar à sua quarta final no torneio londrino.

Com uma semifinal por poderosos e potentes saques prevista, o jogo se desenrolou em dois tie breaks, onde um CIlic mais maduro, frio e mais focado mostrou toda sua superioridade contra sua adversário.

O número seis do mundo pode até perdido no quesito aces - 16 a 11 a favor de Kyrgios -, mas nunca deu chance no seu serviço para o australiano.

Kyrgios sacou 82 aces na sua trajetória até a semifinal e estava numa forma espetacular e impressionante contra o detentor do título, Feliciano Lopez, nessa sexta-feira (22), além de já ter passado pelos donos da casa Andy Murray e Kyle Edmund. Seu saque esteve potente de novo e, no oitavo game do primeiro set, ele disparou três aces consecutivos, assim como fez sua tradicional grand willy para empatar em 4/4.

Cilic, finalista de Wimbledon ano passado, esteve incansável e aproveitou-se de alguns erros não-forçados de Kyrgios no seu jogo de base no tie break do primeiro set para capitalizar e vencer a primeira parcial.

Na segunda parcial, Kyrgios salvou os únicos dois break points da partida, se recuperando de um 15-40 no 2/2 do segundo set. Com o set caminhando para um outro tie break, a pressão começou a pesar para Kyrgios quando gritou "Não consigo me concentrar!".

Dia frustrante para Kyrgios após uma grande campanha em Queen's (Foto: Marc Atkins/Getty Images)

Momentos depois, uma dupla falta de Kyrgios no começo do segundo tie break deu o incentivo para Cilic construir uma vantagem de 6-3 e mesmo perdendo seu primeiro match point na rede, ele converteu o segundo com Kyrgios batendo seu backhand para fora, fechando em 7-4 no game de desempate, fechando o jogo.

"É sempre especial jogar aqui e sempre mostrei meu tênis aqui através das semanas que estive presente nesse evento. E é sempre bom ter uma outra oportunidade de poder vencer esse torneio preparatório para Wimbledon tão tradicional”, disse o campeão de 2012.

"Nick estava sacando tão bem que ficava díficil como reverter isso nos games de devolução. Como eu suspeitava, alguns pontos fizeram a diferença nos tie breaks”, analisou o croata de 29 anos.

Mesmo com Kyrgios frustrado com sua performance de hoje, o nível de tênis demonstrado por ele essa semana mostra que o melhor estará por vir no seu caminho e pretensões para Wimbledon.

Marin Cilic vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic na final do Fever-Tree Championships. O atual #22 eliminou Jérémy Chardy para chegar até a decisão em Londres.