Em Mallorca, Maria vence atual campeã Sevastova e conquista primeiro título na carreira

A estatística é das mais interessantes: das jogadoras do circuito que estiveram grávidas nos últimos meses, a #79 Tatjana Maria é a primeira delas a vencer um título profissional. Neste domingo (24), pelo Mallorca Open, na Espanha, a alemã bateu a atual campeã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, com direito a uma virada épica no segundo set.

No jogo, drama. Foram 20 break points nos 22 games disputados, e apenas cinco quebras convertidas, sendo quatro no segundo set. Sevastova veio com seu jogo bastante inteligente e variado, sempre buscando sair do rally com a alemã, que teve uma proposta diferente de todo o circuito: em vez de bater com top spin, ela bateu com slice a maioria dos pontos, de ambos os lados. E assim foi durante toda a partida. No primeiro set, essa estratégia foi suficiente, pois Maria venceu por 6/4.

O segundo set, por outro lado, foi iniciado com uma vantagem grande para a tenista letã, que abriu 4/0. Porém, como não é usual, Sevastova sentiu o nervosismo de forma notável. Os games seguintes foram dominados por Maria, que conseguiu uma virada memorável para a carreira, pois era daquela forma que viria a conquistar seu primeiro título na carreira, com 30 anos, fechando a segunda parcial em 7/5.

Após a derrota, a letã já tem compromisso marcado para a semana que se sucede: irá jogar em Eastbourne, por um Premier que vale 470 pontos e já tem chave pronta. Caso decida por jogar, pois ainda não houve confirmação, irá enfrentar Krystina Pliskova (CZE) ou Harriet Dart (GBR). Para a alemã, que se prepara para Wimbledon, são só sorrisos.