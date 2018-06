Kubot/Melo batem irmãos Zverev em Halle e conquistam 10º título juntos

Uma das duplas mais bem sucedida de atualmente, Marcelo Melo e Lukasz Kubot, fizeram uma excelente campanha ao conquistar o 10º título a nível ATP, batendo Alexander Zverev e Mischa Zverev. Em apenas 87 minutos, a dupla implantou 7/6(1) e 6/4 e revalidou o título do ATP 500 de Halle. O brasileiro, que é técnico de Sascha Zverev, teve de botar a amizade de lado por pouco mais de uma hora na disputa pelo título, mas se celebraram ao fim da partida.

Na primeira parciais ambas as duplas com seguiram um quebra de serviço, e com o jogo equilibrado de ambas as partes acabaram levando o set para o tie break, onde a dupla do brasileiro e do polonês foi visivelmente superior. Venceram por 7-1.

O segundo set também foi muito equilibrado. Melo/Kubot precisam de exatos quatro break points para tomar a rédia da situação e consolidar a vitória por 6/4.

Apesar da derrota, não houve mau estar durante a cerimônia de premiação. Sacha Zverev abriu o champanhe de runner up do Gerry Weber Open e celebrou o título com o treinador.

A dupla de Melo e Kubot entrará em Wimbledon com boas sensações, depois de passarem cinco meses sem título.