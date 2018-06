Cilic vira contra Djokovic em Queen's e volta a vencer título após mais de um ano

Marin Cilic entrou na final do Fever-Tree Champioships tendo vencido um dos 15 últimos confrontos contra o ex-número um do mundo Novak Djokovic. Aliás, após o primeiro set, o croata só tinha vencido apenas sete dos últimos 42 sets dentro dessa rivalidade. E chegando no 4/5 do segundo set, Cilic se deparou com um championship point para o sérvio. Mas o número seis se salvou com um poderoso saque aberto e, virou uma vantagem de 4/1 para Djokovic no tie break do segundo set, eventualmente vencendo-o por 7-4. Depois, fechando o terceiro set em 6/3 após quase três horas de batalha na grama nesse domingo (24), garantiu o título do ATP 500 de Queen's.

Há um ano, era Cilic que estava na posição de Djokovic na final no Queen's Club. E foi Feliciano Lopez que, com um voleio fantástico da linha do T, salvou um championship point, depois batendo o croata no tie break do terceiro set. Mas dessa vez, o croata completou sua volta ao torneio londrino com a vitória e seu 18 título no circuito. Ele, agora, levanta pelo menos um título por temporada no ATP World Tour há 11 anos consecutivos, e vai subir uma posição no ranking nessa segunda, atingindo o quinto posição na classificação e levar um cheque de €427,590 como prize money do campeonato.

Tem sido um ano marcado pela consistência para o croata, que atingiu sua terceira final de Grand Slam no Australian Open - perdendo para Roger Federer - e avançando pelo menos às quartas de final de seis dos seus 10 últimos torneios disputados.

Apesar de ter apenas 36% de aproveitamento no sue primeiro saque na primeira parcial, Cilic controlou o jogo da linha de base, e indo para rede quando a oportunidade se apresentava. Mas as defesas de Djokovic estavam impecáveis, tratando a quadra de grama como se fosse uma quadra de saibro, deslizando de um lado pro outro com maestria.

Cilic não conseguiu converter seis chances de break point no primeiro set, errando muito e ajudando Djokovic a sair dos breaks sem maiores problemas. Djokovic, que teve 73% de aproveitamento de primeiro serviço no primeiro set, converteu sua terceira oportunidade para fechar a primeira parcial com um erro no backhand do croata na rede. Parecia que o sérvio ia tomar as rédeas da partida, já quebrando o rival em um contra ataque sensacional.

O croata tentava mas não aproveitava sete oportunidades de breaks no terceiro set, mas ele disparou um foguete de forehand na linha para chegar a uma oitava oportunidade de quebra no saque de Djokovic. Na sequência, o sérvio bateu um backhand na rede e deu a chance para o croata sacar para vencer o torneio.

"Eu estava tentando resistir mentalmente naquele momento. E, definitivamente nesse quesito, o jogo foi muito duro. Não tive breaks ao meu favor até meu último game de devolução. E, foi só ali que entendi que tinha ganhado a partida e que tinha sido uma grande semana para mim”, disse Cilic.

Foi ainda uma semana proveitosa para Djokovic, que chegou a sua primeira final de ATP em 51 semanas, após triunfar em Eastbourne ano passado. Depois de um início de ano com seis vitórias e seis derrotas, o sérvio venceu 12 dos seus últimos 15 jogos, chegando às semifinais em Roma e às quartas de Roland Garros. Com a final em Queen’s, o sérvio fez 300 pontos no ranking e ganhou €209,630 pelos seus esforços na grama londrina.

Djokovic esteve perto da vitória, mas ficou com o vice em Queen's (Foto: Patrik Lundin/Getty Images for LTA)

"Ele mereceu ganhar. Foi uma derrota obviamente doída para mim hoje. Mas tenho que ver isso com bons olhos, pois fazia quase um ano que eu não disputava uma final de torneio. E isso me fez eu me sentir muito bem", reforçou Djokovic.