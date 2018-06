Coric brilha, conquista ATP 500 de Halle e impede décimo título de Federer no torneio

Borna Coric conseguiu o maior título de sua carreira, na manhã deste domingo (24). O jovem tenista da Croácia venceu o suíço Roger Federer na final do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Em um duelo muito disputado, o número 21 do mundo derrotou o então número um por 2 sets a 1, parciais de 7/6(6), 3/6 e 6/2. Com isso, Coric impediu a décima conquista de Federer na grama alemã, e de quebra, devolveu o topo do ranking ao espanhol Rafael Nadal.

O jogo começou com ambos os tenistas confirmando seus saques sem sustos, especialmente Federer, que levou em média menos de um minuto para fechar seus games de serviço. O melhor do mundo teve uma chance de quebra quando o jogo estava empatado em 4/4, mas Coric resistiu a pressão e evitou a quebra. Os tenistas foram para o tie break para decidir o vencedor da primeira parcial. O suíço teve dois set points, salvos pelo croata. Motivado, o croata conseguiu uma boa sequência de pontos e com uma devolução agressiva provocou o erro do suíço, fechando o tie break em 8-6 e largando na frente.

O segundo set começou com a manutenção do equilíbrio da partida e com os tenistas mantendo seus serviços. Experiente, Federer parecia afoito e desperdiçava as chances que apareciam. Porém, o suíço teve 2 break points quando Coric sacava em 3/4, e no primeiro deles, contou com um erro inacreditável do croata na rede. Sacando para fechar o set, Roger se impôs e com um erro do croata fechou em 6/3.

No terceiro e decisivo set, Coric manteve o estilo de jogo agressivo, enquanto Federer, caiu de rendimento e pareceu sentir a pressão do jovem adversário. Quando sacava em 2/3, o suíço perdeu seu serviço com um erro milimétrico. Sólido e confiante, Borna aproveitou a quebra e abriu 5/2.

Precisando confirmar o saque para manter-se vivo no jogo, Federer cometeu erros bobos e viu o game se complicar. Coric chegou ao match point com uma dupla falta do suíço - a primeira do jogo - e com um erro de voleio do suíço na rede, fechou a partida e conquistou o título do Gerry Weber Open, o segundo e mais importante de sua carreira.

Com a derrota, Federer perdeu a chance de conquistar o título de número 100 da ATP em Wimbledon e teve sua sequência de 20 vitórias consecutivas na grama interrompida.