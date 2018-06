Karolina Pliskova leva susto, mas vence Pavlyuchenkova e avança em Eastbourne

Nesta segunda-feira (25), a ex-número 1 do mundo, Karolina Pliskova, que teve um bye na primeira rodada, iniciou sua campanha pela defesa do título de Eastbourne, vencendo por 2 sets a 1 a #29 Anastasia Pavlyuchenkova, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3 em 1h50 de partida, garantindo a sua sexta vitória em seis confrontos contra a russa.

O jogo correu bem para a tcheca no primeiro set, onde fez nove de seus 12 aces da partida, juntamente com impressionantes 76% de primeiro serviço, fazendo com que vencesse o set com uma quebra de vantagem, 6/4.

No entanto, o segundo set foi marcado por uma redução brusca de nível de Pliskova, que viu sua taxa de primeiro saque cair para 56%, vindo com apenas um ace e duas duplas faltas. A russa aproveitou as chances e acabar vencendo o set por 6/2.

Já no terceiro set, a queda de nível foi de Pavlyuchenkova, que, apesar de ter uma taxa confortável de primeiro serviço, não conseguiu segurar Pliskova nos rallies e nem devolver seu saque muito bem. Ainda, no fim do jogo, sacou muito com o segundo serviço, e pior: com um segundo serviço curto, com a partida sendo encerrada com um erro forçado da russa.

Na entrevista após o jogo, Pliskova ressaltou os bons resultados em Eastbourne, uma vez que fez final em 2016 e conquistou o título em 2017, e disse que espera melhorar o seu nível durante a semana. Comparou, ainda, a grama de 2018 com a de 2017, observando o que tem sido alvo de críticas dos fãs nos últimos tempos: a redução da velocidade da quadra. Mesmo assim, a ex-número um do ranking afirmou que tem se adaptado às condições muito bem.

Sendo a primeira classificada para as oitavas do Nature Valley International, Pliskova tem uma chave mais confortável que suas principais rivais, mas não o suficiente para relaxar. Na próxima rodada, enfrentará Barbora Strycova ou Donna Vekic, que se enfrentam nesta terça-feira (26).