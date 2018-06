Radwanska atropela Babos em retorno após dois meses e segue à segunda rodada de Eastbourne

Agnieszka Radwanska passou dois meses fora a competição por conta de lesões e voltou para a competir em Eastbourne e conseguiu um ótimo resultado frente a #37 Timea Babos em sets diretos. Radwanska precisou de apenas 65 minutos para despachar a adversária, com parciais de 6/3 e 6/1

Radwanska começou o jogo tímida. Não atacou em bolas, não conseguiu encaixar o serviço e ficou a mercê da agressividade da adversária que conseguiu uma quebra logo no início do set. Depois de ter sido quebrada, a polonesa passou a jogar de forma convincente: quebrou a adversária por mais duas vezes e não enfrentou um único break point daí para frente.

Voltou a competição mostrando que seu jogo é o mesmo de sempre: ficar na baseline e apenas ir à rede quando extremamente necessário. Os erros de Babos ajudaram muito para o triunfo de Radwanska, que se manteve sólida. A parcial foi fechada em 6/3 para a tenista polonesa; 37 minutos.

No segundo set Radwanska foi completamente dominante. A tenista polonesa abriu uma vantagem de 5/0 rapidamente, sem dar qualquer chance de reação para a adversária. Quando foi servir para o pneu acabou sendo quebrada, mas logo quebrou novamente e fechou a segunda parcial: 6/1.

