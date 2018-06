Em Eastbourne, Murray supera Wawrinka sem sustos e vence primeira após 11 meses

Na tarde desta segunda-feira (25), Andy Murray e Stan Wawrinka não se enfrentaram na semifinal ou na final, como estamos acostumados a ver. O clássico confronto foi válido pela primeira rodada do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Atualmente fora do top 100, ambos os tenistas contaram com um wildcard para disputar o torneio. Voltando de lesão no quadril, o #156 Andy Murray venceu facilmente o #225 Stan Wawrinka, que ainda não reencontrou seu melhor nível de jogo desde a lesão no joelho, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h17 de partida.

O primeiro set foi um passeio do britânico. Murray venceu cinco games seguidos, quebrando o saque do suíço duas vezes. Se defendendo muito bem, viu o adversário acumular erros e sem ser ameaçado em momento algum, fechou a parcial em 6/1.

O segundo set começou com Wawrinka um pouco mais focado no jogo e começando a equilibrar a partida. Ambos sacaram bem até o 2/2, onde com mais um erro não forçado o suíço perdeu seu saque para o britânico. A partir daí, Murray voltou a dominar a partida - venceu quatro dos últimos cinco games - e fechou em 6/3.

O ex-número 1 do mundo enfrenta agora o compatriota e cabeça #2 do Nature Valley International, Kyle Edmund, que entrou direto na segunda rodada. No retrospecto, são três duelos entre eles, com vantagem de 2 a 0 para Murray.