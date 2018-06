Wozniacki faz boa estreia, passa por Giorgi e está nas oitavas de Eastbourne

Cabeça de chave número um do torneio de Eastbourne, Caroline Wozniacki, uma das favoritas ao título, estreou de forma convincente no Nature Valley International. A atual vice líder do ranking WTA precisou de apenas 76 minutos para fazer 6/2 6/3 em cima da #56 Camila Giorgi.

Wozniacki, em sua estratégia defensiva, conseguiu lidar bem com o jogo da italiana. A tenista dinamarquesa começou o set de forma sólida, apesar da falta de primeiro serviço. Os poucos erros, jogo paciente e construção inteligente de pontos foram aspectos importantes para a parcial do set. Os erros de Giorgi certamente ajudaram muito a ex número 1 do mundo. Caroline levou a parcial por 6/2.

O segundo set seguiu o mesmo ritmo do primeiro: Giorgi cometendo erros variados: dupla faltas, erros não forçados, e Wozniacki na defensiva, sem se expor sem necessidade. A dinamarquesa novamente obteve sucesso e fechou a parcial em seu favor: 6/3. A italiana cometeu oito dupla faltas em nove games de serviço.

Caroline Wozniacki enfrentará nas oitavas de final a vencedora do duelo entre a sérvia #39 Aleksandra Krunic e a britânica #22 Johanna Konta, que se enfrentam nesta terça-feira (26).