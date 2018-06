Monteiro e Clezar caem no quali e Brasil não terá representantes nas chaves de simples em Wimbledon

O Brasil não terá representantes nas chaves de simples de Wimbledon neste ano. Os dois tenistas com chances de entrar na competição eram o #132 Thiago Monteiro e o #191 Guilherme Clezar, que foram eliminados logo na estreia no qualifying, nesta segunda-feira (25). O país só terá representantes nas duplas e no juvenil, ambos no masculino. Será a primeira vez desde o Australian Open 2008 que não há atletas brasileiros nos torneios de simples na grama londrina.

Guilherme Clezar foi o primeiro a entrar em quadra na grama do All England Club. Ele não chegou a vencer um set contra o italiano #121 Thomas Fabbiano, que fechou a partida com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 58 minutos.

Thiago Monteiro se saiu um pouco melhor na rodada de abertura do quali, mas também se despediu de forma precoce. Contra o francês #193 Gregoire Barrère, Monteiro foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, em 1h38 de confronto.

O Brasil contou com apenas dois tenistas no qualifying porqueo #136 Rogério Dutra Silva, número 1 do Brasil no momento da definição das chaves, optou por não competir nesse Grand Slam, e está jogando um Challenger em Milão. Já Thomaz Bellucci, atual 276 do ranking, não conseguiu vaga no quali pela posição baixa.

No feminino, o Brasil não terá representantes também porque a #105 Beatriz Haddad Maia, que entraria diretamente na chave principal, ainda se recupera da cirurgia realizada nas costas, no mês passado. Ela só deve voltar às quadras em agosto, a tempo de competir no US Open, provavelmente na chave do qualifying.

A chave principal de Wimbledon terá início no dia 2 de julho, próxima segunda feira. O Brasil será representado por Bruno Soares, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner nas duplas. E, no juvenil, Thiago Wild, Gilbert Klier Jr, Mateus Alves, Matheus Pucinelli, João Lucas Reis e Igor Gimenez vão entrar em quadra.