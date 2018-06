Ostapenko passa por Kanepi e avança em Eastbourne

Jelena Ostapenko fez nesta terça-feira (26) sua estreia na superfície de grama na temporada 2018 e venceu, de forma convincente a estoniana #44 Kaia Kanepi, em sets diretos, 6/3 e 7/5, em 1h26, na segunda rodada do WTA de Eastbourne - Ostapenko recebeu um bye no round inicial.

A letã começou a partida jogando muito abaixo do seu nível normal, mas conseguiu se encontrar com o decorrer do tempo para levar a primeira parcial em seu favor. Ostapenko salvou seis break points no primeiro set e conseguiu consolidar dois a seu favor. Jelena soube alternar um jogo agressivo para construtivo muito bem, o que fez com ela fechasse o set em 6/3.

O segundo set foi uma grande reviravolta para a tenista letã, que soube trabalhar em seu psicológico para normalizar a situação. Salvou três break points e conseguiu três quebras, para assim fechar a segunda parcial em seu favor por 7/5.

Ostapenko jogou bem nos pontos decisivos, coisa que Kanepi não foi capaz de fazer. A vitória certamente aumenta a confiança da letã, que caiu na primeira rodada de Roland Garros, onde defendia o título de 2017.

Nas oitavas de final do Nature Valley International, a letã enfrentará a vencedora do confronto entre #28 Mihaela Buzarnescu e #20 Kiki Bertens.