Kerber faz estreia convincente em Eastbourne e bate Cibulkova sem dificuldades

Google Plus

Após uma decepcionante derrota no WTA de Mallorca, a #11 Angelique Kerber voltou a apresentar um bom nível na grama. No WTA Premier de Eastbourne, nesta terça (26), a alemã venceu a #32 Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em apenas 1h18 de partida.

Em doze partidas entre as duas, essa foi somente a primeira jogada sobre a grama, e Kerber mostrou que seu jogo, que exige bastante movimentação, também funciona muito bem na superfície. Somente no primeiro set, foram 16 winners e cinco erros não-forçados.

Contra uma veloz Cibulkova, e um número muito alto de bolas vencedoras, que mostra a qualidade do nível da alemã. Quanto aos serviços, era esperado que muitas quebras ocorressem. Em 18 games, houve cinco quebras convertidas em 14 chances.

Com a vitória, Kerber pode enfim respirar, pois a chave fica um pouco mais tranquila. Nas oitavas, enfrentará a estadunidense #43 Danielle Collins,que nunca enfrentou a alemã. Caso vença, Kerber irá enfrentar a russa Daria Kasatkina (que lidera o confronto direto contra a ex-número 1 por 3 a 2) ou a letã Anastasija Sevastova, no que seria o primeiro confronto entre as duas;