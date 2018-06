Kerber perde apenas dois games para Collins e avança às quartas de Eastbourne

Cabeça de chave número 4 do WTA de Eastbourne, a alemã #11 Angelique Kerber teve uma performance dominante contra a estadunidense #43 Danielle Collins na terceira rodada do Nature Valley International, nesta quarta-feira (27). Kerber confirmou sua convincente vitória com um duplo 6/1, e segue às quartas de final.

Ex-número do mundo, Kerber, finalista no Nature Valley International em 2012 e 2014, passou por Collins em 51 minutos para chegar às quartas de final pela segunda vez consecutiva. A alemão quebrou a rival em todos os sete games de serviço da americana, e teve 19 winners. Já Collins teve 20 erros não-forçados, contra 11 winners no embate.

Ambas jogadoras começaram a partida devolvendo bem, mas nenhuma conseguiu encontrar seu ritmo na hora de sacar. O jogo começou com três breaks consecutivos no serviço de ambas.

e quase um quarto, com um erro de backhand de Kerber no 2/1 deu para Collins mais uma chance de quebrar seu saque. Mas apesar das dificuldades, a alemã acabou confirmado seu saque, fechando o game com um winner de forehand fazendo a rival escorregar na grama.

O fato de ter mantido seu saque de maneira tensa no 3/1 mudou o ritmo de Kerber. Com golpes fortes, que ajudaram a alemã a se impor tão bem nas quadras de grama durante sua carreira, a finalista de 2016 em Wimbledon começou a passear no primeiro set a partir dali, sendo que Collins começou a sentir a superioridade de Angie. A estadunidense rapidamente sucumbiu a um tripo break poin t em seu game de saque, e Kerber aproveitou mais um break, e uma vantagem de 4/1, seguido de uma dupla falta.

Enquanto Kerber manteve seu saque rapidamente para fazer 5/1 com um ace, Collins mais uma vez não conseguiu manter o seu serviço. Um winner de devolução de forehand deu para alemã o triplo break point, que significavam três set points. Um erro de forehand da estadunidense fechou o set a favor da alemã. Foram 13 erros não-forçados de Collins na primeira parcial, contra cinco da alemã.

Collins mudou sua tática no início do segundo set, sendo mais agressiva nos breaks. Mas isso pouco afetou a alemã, que seguiu no positiva. Com 1/0, um drop shot sem querer deu para Angie triplo break point, e a duas vezes campeã de Grand Slam quebrou para fazer 2/0 depois de disparar um poderoso forehand para forçar um erro da americana.

Kerber rapidamente chegou a 4/0, e quando salvou um break point neste mesmo game com um forehand que mal triscou a ponta da fita da rede. Collins continuou batalhando, como é de seu feitio, e mudou as coisas quando Kerber mandou o backhand pra fora no terceiro break point da americana na partida.

Mesmo assim, Collins não conseguiu manter seu saque contra uma combinação impressionante de ataques poderosos e defesas intransponíveis que Kerber apresentava no jogo, sendo que a alemã quebrou facilmente Collins de novo para fazer 5/1. A alemã precisou de três match points no seu game de serviço antes de fechar o jogo,

afastando um apagão momentâneo, mas finalmente ela encerrou essa curta peleja com um winner de backhand.

Kerber irá enfrentar nas quartas de final a cabeça de chave número 7, Daria Kasatkina. A russa avançou às quartas do Nature Valley International pela primeira vez na sua carreira com uma vitória por 6/4 e 6/4 sobre a cabeça de chave número 11, Anastasija Sevastova.