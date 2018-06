Radwanska joga bem e triunfa sobre Ostapenko rumo às semis de Eastbourne

Os dois meses que passou fora para se recuperar de uma lesão não parecem ter afetado o jogo de Agnieszka Radwanska. A tenista polonesa garantiu um importante triunfo perante a #12 Jelena Ostapenko e venceu por 6/2 7/5 em 1h29, em sua melhor exibição desde o retorno a competição, avançando à semifinal do WTA de Eastbourne.

O primeiro set foi muito morno para a jovem tenista letã. Apesar de começar quebrando o serviço de Radwanska, ela não consegui encontrar o seu ritmo; foi quebrada logo em seguida e depois disso não voltou a ganhar nenhum game. Ostapenko forçou seu serviço ao máximo, mas não de uma forma produtiva: cometeu seis dupla faltas, nenhum ace. Jogou de forma agressiva, como lhe é de costume, mas não soube dosar sua agressividade em seu favor, cometeu 16 erros e fez apenas cinco winners. Radwanska atuou de forma inteligente, tirou proveito dos erros que a adversária cometeu e fechou a primeira parcial em seu favor: 6/2, em 31 minutos.

No segundo set, Ostapenko voltou com uma postura diferente. Foi quebrada logo no início, mas quebrou logo em seguida e depois consolidou a quebra. Jogou de forma muito mais inteligente, fez bom uso do serviço e dosou a força nas devoluções, além disso, deu sorte em pontos críticos: a bola batia na rede e caía na quadra de Radwanska, que não podia fazer nada perante a situação.

A tenista letã chegou a servir para o segundo set, mas acabou por ser quebrada. Tentou quebrar a adversária no game seguinte, mas não conseguiu e acabou por ser quebrada novamente por Radwanska, quando servia para permanecer na partida. Apesar da visível melhora no segundo set, Ostapenko perdeu a parcial em 7/5, em 58 minutos.

Ostapenko agora deve descansar para estar pronta para o terceiro Grand Slam do ano: Wimbledon. Já Radwanska enfrenta a #45 Aryna Sabalenka, que eliminou a #7 Karolina Pliskova nas semis do Nature Valley International.