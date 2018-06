Wozniacki passa com tranquilidade por Barty e garante vaga nas semis de Eastbourne

Atual campeã do Australian Open e número dois do mundo, Caroline Wozniacki mostrou uma excelente postura em sua partida contra a australiana #17 Ashleigh Barty nesta quinta feira (28). Wozniacki venceu a tenista australiana com parciais de 6/4 6/3, em 1h19, para alcançar as semifinais do Nature Valley International.

Wozniacki começou o primeiro set muito tranquila com o jogo. Não se apressou na troca de bolas, teve paciência na construção de pontos e soube tirar proveito de pontos decisivos. Serviu mal, mas sua boa devolução equilibrou o seu jogo. Teve break point contra, agiu bem sob pressão e salvo. Barty, quando esteve na situação de break point, não conseguiu lidar bem com a pressão e acabou por ser quebrada. A dinamarquesa levou o primeiro set em seu favor por 6/4.

No segundo set, Barty jogou de forma mais convincente, mas não foi o suficiente para levar o jogo para o terceiro set. Quebrou a dinamarquesa por duas vezes, mas foi quebrada três. Barty, além de não ter conseguido encaixar um bom serviço durante toda a partida, não consegui achar o seu bom ritmo. Assim, Wozniacki conquistou a segunda parcial por 6/3.

Wozniacki enfrentará nas semis do WTA de Eastbourne a vencedora de #11 Angelique Kerber e #14 Daria Kasatkina.