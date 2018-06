Atual campeã, Pliskova decepciona e cai para Sabalenka nas quartas em Eastbourne

A jovem #45 Aryna Sabalenka, de 20 anos, certamente está contente com o seu melhor desempenho da carreira. Nesta quinta-feira (28), conseguiu a sua primeira vitória sobre uma tenista top 10, vencendo a #7 Karolina Pliskova por 2 sets 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 7/6(5), pela fase de quartas-de-final no WTA Premier de Eastbourne.

A partida, de um modo geral, se mostrou muito equilibrada, com uma distribuição igualitária de 100 pontos vencidos por cada uma das jogadoras, com Pliskova vencendo mais pontos de saque do que sua oponente. A bielorrussa conseguiu terminar a partida com um saldo positivo de 40 winners e 39 erros não-forçados, enquanto a tcheca, um pouco mais defensiva na partida, terminou com 32 winners e 35 erros não-forçados. Por outro lado, o saque não esteve ao lado de nenhuma das duas, que cometeram mais duplas faltas do que aces.

A partida se iniciou com uma Sabalenka muito precisa no primeiro set, dominando do início ao fim, desde o primeiro game do jogo, quando já quebrou o serviço da tcheca. Esta conseguiu devolver logo depois, mas após isso, a bielorrussa abriu duas quebras de vantagem, fechando o set por 6/3.

Já no segundo set, as coisas mudaram, e a balança pesou para o lado de Karolina Pliskova, que, depois de salvar break point no game anterior, conseguiu uma quebra para sacar em 4/2, mantendo seu serviço para 5/2 e conseguindo mais uma quebra para forçar o terceiro set. Um dos pontos cruciais para a atual campeã do torneio foi o seu saque, cuja taxa de primeiro serviço subiu para 83%, além de não ter cometido nenhuma dupla falta.

Pliskova não vai conseguir defender seu título em Eastbourne (Foto: Bryn Lennon/Getty Images)

O terceiro set foi marcado pela inconstância das duas tenistas. O primeiro game já mostrou como seria estranho: a tcheca perdeu seu serviço cometendo uma dupla falta. Depois daí, foram duas quebras e quatro games em sequência, abrindo uma liderança de 4/1 para Pliskova.

Parecia que o jogo estava definido, até que Pliskova acabou por perder o serviço, o que gerou um novo empate: 4/4. Nenhuma quebra de serviço foi conquistada, o que encaminhou a partida ao tie break. O match point representou o drama que foi a partida: um longo rally, finalizado com um erro de Karolina Pliskova, que encaminhou Sabalenka às semifinais.

Com a vitória, Aryna Sabalenka enfrentará nas semifinais do Nature Valley International a polonesa #31 Agnieszka Radwanska, também em excelente semana, que venceu a letã Jelena Ostapenko nesta quinta-feira (28). Em entrevista, a bielorrussa sinalizou que não conhecia muito bem a polonesa. Será o primeiro confronto entre as duas.