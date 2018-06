Mischa Zverev controla o jogo e vence Shapovalov para chegar às semis de Eastbourne

Cabeça de chave número 3, o canadense Denis Shapovalov teve uma performance ruim frente ao alemão #67 Mischa Zverev nas quartas do ATP 250 de Eastbourne nesta quinta-feira (28). A alemão prevaleceu e venceu por 6/3 e 6/3, em 1h20, avançando às semifinais do Nature Valley International.

Zverev quebrou em dois dos seis games de serviço de Shapovalov, e teve 12 winners no jogo, com seis erros não-forçados. Já Shapovalov teve 17 erros não-forçados e apenas seis winners no embate.

Ambos jogadores começaram a partida sacando bem, mas nenhum conseguiu encontrar seu melhor ritmo na hora de devolver. O jogo começou com dois breaks consecutivos no serviço de ambos, e quase um terceiro, com um erro de forehand de Shapovalov no 2/1 deu para Mischa mais uma chance de quebrar seu saque. Mas apesar da pressão, o canadense acabou eventualmente mantendo seu saque, fechando o game com um winner de backhand fazendo o alemão escorregar rumo a placa de publicidade.

O fato de ter mantido seu saque de maneira tensa no 2/2 parece que ligou a chave de Zverev, que, com voleios precisos e colocados, se impôs durante o jogo. A partir dali, Mischa passou a dominar, sendo que Shapovalov, mesmo lutando como sempre, começou a sentir a superioridade do rival. O canadense rapidamente sucumbiu a um break point em seu game de saque, e Mischa aproveitou o break, e a vantagem de 4/3, para seguir rumo à vitória na primeira parcial.

Enquanto o alemão mantinha seu saque rapidamente para fazer 5/3 com um de seus dois aces no jogo, Shapovalov mais uma vez sofria para manter o seu serviço. Um winner de devolução de slice de backhand deu para Zverev duplo break point, que se tornariam dois set points. Um erro na troca de bolas e Shapovalov cedeu ao alemão o set. O canadense teve oito erros não-forçados, contra apenas três de Mischa na primeira parcial.

Shapo tentou mudar sua tática no ínicio do segundo set, sendo mais agressivo nas devoluções. Mas isso, de nada adiantou com o alemão e Mischa seguiu em seu momento mais positivo no jogo. Com 3/1, um voleio no T perfeito deu para o alemão break point, e Zverev quebrou para fazer 4/1 depois de disparar um poderoso forehand para forçar um erro do canadense.

Mischa rapidamente chegou a 5/3, e quando ele salvou um break point neste mesmo game com um voleio de forehand que triscou a fita da rede, parecia que Shapovalov estava predestinado a ganhar seu game a devolução, mas acabou perdendo por 6/3 no segundo set.

Zverev precisou de apenas duas tentativas de match point no seu game de serviço antes de fechar o jogo, afastando uma leve pressão imposta pelo canadense no game, mas finalmente ela encerrou essa curta batalha com um voleio de backhand na paralela.

Mischa ira enfrentar o cazaque #90 Mikhail Kukushkin nas semis. Já Kukushkin avançou às semis de Eastbourne pela primeira vez na sua carreira com uma vitória por 5/7, 6/3 e 6/1 sobre o número um britânico e atual número 18 do mundo, Kyle Edmund