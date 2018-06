Mischa Zverev vence Kukushkin e está na final do ATP 250 de Eastbourne

Nesta sexta (29), o alemão #67 Mischa Zverev venceu #90 Mikhail Kukushkin e se classificou para a final do ATP 250 de Eastbourne. O canhoto de 30 anos derrotou o cazaque por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (9) e 6/4, em 1h59 de partida.

O primeiro set foi de muita emoção. Os tenistas mostravam claramente estratégias opostas de jogo, enquanto Mischa subia à rede sempre que possível, Kukushkin apostava na agressividade e intensidade do fundo da quadra. O alemão chegou a abrir 5/2, mas viu seu adversário crescer e teve seu saque quebrado. Zverev chegou a ter um set point no saque do cazaque, mas desperdiçou com um erro de forehand.

Kukushkin igualou o placar e a decisão do set foi para o tie break. Ambos os tenistas subiram o nível e proporcionaram um game de desempate disputadíssimo, e o cazaque chegou a ter três set points. O atleta do Cazaquistão acumulou erros e viu o alemão chegar ao set point. Zverev subiu à rede mais uma vez e com um novo erro do adversário fechou em 11-9.

A segunda parcial começou com os tenistas trocando quebras de saque e mantendo suas estratégias para chegar à vitória. Porém, contando com mais um game repleto de erros de Kukushkin, Zverev conseguiu a quebra decisiva no nono game, abrindo 5/4. Sacando para a partida, o alemão fez valer seu ótimo saque e voleio e decretou a vitória por 6/4.

Na decisão do Nature Valley International, Zverev irá enfrentar o eslovaco #94 Lukas Lacko, que bateu o italiano #31 Marco Cecchinato por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. A única certeza é que a final irá proporcionar um campeão inédito no circuito, já que ambos os tenistas buscam seu primeiro título na carreira.