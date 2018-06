Marcelo Demoliner é campeão em Antalya e garante primeiro título ATP na carreira

O brasileiro Marcelo Demoliner comemorou, nesta sexta-feira (29), seu primeiro título nível ATP da carreira. Ao lado do parceiro Santiago Gonzalez, o gaúcho, número 56 no ranking de duplas, derrotou na final do ATP 250 de Antalya a dupla cabeça de chave número trÇes do torneio, formada pelos holandeses Sander Arends e Matwee Middelkoop, por 2 sets 1, parciais de 7/5 6/7 (6) e 10/8, em 1h35 de partida.

Demoliner alcançou seu primeiro título após seis vice-campeonatos. Com a conquista, o tenista da Tennis Route voltará a figurar no top 50 do mundo - sua melhor posição no ranking foi a 34ª.

A dupla latino-americana salvou ao todo sete de oito break points durante o jogo, além de terem conseguido três mini breaks no match tie break, o que possibilitou aos tenistas sacar em 9/8 e decretar a vitória.

Após a partida, o brasileiro comentou sobre o nervosismo durante a partida e sobre a felicidade de conquistar seu primeiro troféu.

"É um momento muito especial. Foi uma partida muito boa, uma das mais difíceis. Nós tivemos um set point no segundo set, mas eu errei um smash fácil. Estava um pouco nervoso. Mas agora estou muito feliz, especialmente jogando com esse cara (Gonzalez), que é uma ótima pessoa. É muito bom jogar ao lado dele, me sinto confortável. Ele me traz uma ótima energia dentro de quadra, estou muito feliz", disse.

O mexicano Santiago Gonzalez também falou sobre o triunfo. O tenista conquistou seu 12º título nível ATP na carreira.

"Nós fomos fortes. Estamos muito felizes com esse título. Especialmente pelo "Demo", é o primeiro título nível ATP dele, estou muito contente por ele".

A dupla disputará junta o torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Os atletas seguiram direto pra Londres e começam a treinar na grama sagrada do All England Club já neste sábado (30). Na estreia, eles enfrentarão o grego Stefano Tsitsipas e o romeno Marius Copil.