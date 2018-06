Em jogo dramático, Wozniacki bate Sabalenka e conquista WTA de Eastbourne

Em uma partida com ótimo contraste entre estilo de jogos, foi a experiência da #2 Caroline Wozniacki que prevaleceu. A dinamarquesa de 27 anos precisou de 1h57 para vencer a #45 Aryna Sabalenka pelas parciais de 7/5 7/6(5) e garantir o título do Nature Valley International.

Aryna Sabalenka que vinha de um jogo muito complicado frente de Radwanska, fez uma partida muito parecida com Caroline Wozniacki. Começou na frente, após quebrar a adversária no início do primeiro set. Conseguiu manter um ritmo bom de jogo por um determinado tempo, mas não soube jogar bem em pontos decisivos. Teve duas chances de set point em cima do serviço de Wozniacki, mas não soube aproveitar; serviu para o set e perdeu o game por 40-15.

Porém, Sabalenka perdeu dois games seguidos na sequência e cedeu a primeira parcial em 7/5 em 58 minutos. Na primeira parcial, a bielorrussa cometeu 27 erros e fez 20 winners; Wozniacki, com seu jogo mais defensivo, cometeu 13 erros e fez 14 winners.

No segundo set, Sabalenka começou quebrando a adversária. Foi quebrada logo em seguida e o jogo seguiu dessa forma: quebra no serviço de Wozniacki, quebra no serviço de Sabalenka. A jovem bielorrussa teve muita dificuldade com o segundo serviço, ganhou apenas 46% dos pontos quando serviu com ele. Apesar de jogar pontos bonitos e se sair bem em games longos, não soube manter um postura boa nos pontos que realmente importavam e acabou levando o set para o tie break.

Sabakenka conseguiu duas mini quebras no tie break, chegou a ter vantagem de 5/2. Porém, Wozniacki recuperou o seu serviço e buscou a igualdade rapidamente. Na sequência, manteve a calma e venceu o tie break por 7-5, o set em 60 minutos e o segundo título em Eastbourne - o primeiro foi em 2009.

A cerimônia de premiação foi marcada por sorrisos e bom humor de todos. Sabalenka começou agradecendo: "Obrigada a todos, aos organizadores e ao público; parabéns, Caro, pela ótima partida. É difícil de jogar contra você, porque você coloca todas as bolas dentro". Depois, quando perguntada se voltaria ao torneio no próximo ano, respondeu de forma carismática: "Mas é claro que sim, pode ter certeza".

Wozniacki: "Todos gostam de Eastbourne porque a organização é muito boa, todos se sentem acolhidos"

Já Wozniacki, opitou por elogiar a jovem adversária: "Ela jogou cinco jogos de três sets e ainda jogou em dupla. Se fosse eu, eu já estaria morta", disse com muito bom humor. Depois complementou: "Aryna, eu sinto muito, mas você é incrível. Você fez uma ótima corrida e se sairá muito bem em Wimbledon. Seu futuro é brilhante, eu sei", afirmou.

Sabalenka enfrentará no primeiro round de Wimbledon a romena Mihaela Buzarnescu. Já Wozniacki, que entrará no torneio de Grand Slam com a more elevada, enfrentará no round de abertura a americana Varvara Lepchenko.