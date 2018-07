Wimbledon 2018: confira análise da chave masculina

O tradicional Grand Slam inglês, Wimbledon, começa nesta segunda-feira (1), e as chaves já foram sorteadas. Assim, já se pode fazer as mais diversas previsões, desde a primeira rodada até a final. Para os top players, as chaves não são muito confortáveis. Roger Federer, o atual campeão do torneio, já enfrenta um adversário que venceu com certa dificuldade na edição de 2017. Andy Murray, bicampeão de Wimbledon, começa contra o francês Benoit Paire e provavelmente terá o argentino Juan Martín del Potro na terceira rodada, tendo, ainda, que passar pelo canadense Denis Shapovalov.

Confira a chave completa e a análise dos quadrantes abaixo

PRIMEIRO QUADRANTE - Federer, Coric, Querrey, Gasquet e Anderson

O primeiro quadrante conta com alguns nomes fortes para a grama. Roger Federer é um deles, e não precisa sequer ser explicado. O suíço busca seu nono título na grama sagrada, tendo 21 sets vencidos de forma consecutiva, uma vez que ganhou o torneio em 2017 sem perder sets. A chave também conta com o croata Ivo Karlovic, quadrifinalista em 2009, que possui um dos melhores serviços do circuito, e muito eficaz na grama; o francês Adrian Mannarino, que jogará a final de Mannarino neste sábado (30); o croata Borna Coric, que destronou o Federer em um de seus torneios mais vitoriosos, o ATP 500 de Halle, jogado também na grama.

Do outro lado do quadrante, tem-se o favoritismo do sul-africano Kevin Anderson, que já chegou às oitavas de Wimbledon em quatro edições, incluindo 2017; além disso, ainda conta-se com o estadunidense Sam Querrey, atual semifinalista do torneio, o bi-semifinalista Richard Gasquet e o atual quadrifinalista Gilles Müller. Assim sendo, o principal favorito a vencer a chave, Roger Federer, não está nem perto de subestimar sua chave.

SEGUNDO QUADRANTE - Cilic, Raonic, Isner, Wawrinka e Dimitrov

Sem dúvidas, é a chave dos sacadores. No entanto, os principais favoritos teoricamente não terão tanto trabalho para avançarem na chave como os outros favoritos terão. O cabeça-de-chave número 3, Marin Cilic, que defende o vice-campeonato, deve passar por Nishioka, Pella e Krajinovic para chegar às oitavas-de-final, em que, provavelmente, enfrentará o canadense Milos Raonic, que também não tem uma chave tão dura: Broady, Millman e Pouille.

Do outro lado do quadrante, o estadunidense John Isner não parece ter um caminho tão complicado também: depois de enfrentar o alemão Yannick Maden, pode ter pela frente seu compatriota Steve Johnson, que tem um bom jogo na grama, e Pablo Carreño Busta, ex top 10, mas que nunca venceu uma partida em Wimbledon. Caso vença, o atual #10 do mundo deve enfrentar Stan Wawrinka ou Grigor Dimitrov, que enfrentam-se já na primeira rodada. O vencedor terá que passar, provavelmente, pelo grego Stefanos Tsitsipas, que vem em excelente fase no circuito.

TERCEIRO QUADRANTE - Thiem, Djokovic, Kyrgios, Nishikori e Sascha Zverev

Para quem gosta do tênis jogado no fundo da quadra, com longos rallies, esse é o quadrante ideal. Na primeira parte, tem-se Dominic Thiem, finalista de Roland Garros em 2018, que terá Ferrer ou Khachanov na segunda rodada, além de Verdasco, Tiafoe, Benneteau ou Fucsovics na terceira, para enfim enfrentar, nas oitavas, o britânico Kyle Edmund ou o sérvio Novak Djokovic, tricampeão de Wimbledon.

Na segunda parte do quadrante, o favoritismo é dividido entre Nick Kyrgios, Kei Nishikori e Alexander Zverev, que estão muito a frente do restante dos jogadores adversários em resultados recentes. Kyrgios precisa vencer Istomin, Haase e Nishikori, que enfrenta Christian Harrison ou Tomic. O alemão, por outro lado, ainda precisa melhorar seu desempenho em Slams, mas sua chave lhe dá um empurrão: para chegar às oitavas, tem de vencer Duckworth, Fritz e Dzumhur, que já o enfrentou no último Slam jogado pelos dois, Roland Garros, em que Sascha venceu em cinco sets.

QUARTO QUADRANTE - Del Potro, Murray e Nadal

Dos quatro quadrantes, esse é o que mais carece de um favorito principal. Apesar de Rafael Nadal ter sido o campeão em duas edições e ser o número 1 do mundo, seus últimos desempenhos em Wimbledon não tem mostrado sua verdadeira habilidade. O espanhol tem sofrido bastante com adversários especialistas na grama, e ele tem de melhorar isso, caso queira avançar em seu quadrante, que conta com Sela na primeira rodada, Kukushkin na segunda - semifinalista em Eastbourne - e Mischa Zverev na terceira - campeão em Eastbourne -, que já eliminou Andy Murray no Australian Open em 2017.

Na parte superior do quadrante, del Potro e Murray lideram o favoritismo, mas têm de manter-se alerta. O argentino deve enfrentar Gojowczyk, Lopez e Murray para chegar às oitavas, enquanto o britânico, para avançar à terceira rodada, deve passar por Paire e Shapovalov. Essa parte também conta com Sock, Simon e Goffin como principais favoritos. Os três disputarão uma vaga nas oitavas-de-final.

Os oito melhores

Passadas as quatro primeiras rodadas, restam apenas oito tenistas. As probabilidades apontam para os confrontos entre Federer e Anderson, Cilic e Dimitrov, Djokovic e Zverev e, enfim, Nadal e Del Potro. Todos esses tenistas já se enfrentaram ao menos uma vez no circuito, mas apenas o último encontro já aconteceu na grama.

Federer lidera o confronto direto contra o sul-africano com quatro vitórias em quatro partidas; Cilic venceu três partidas contra Dimitrov em quatro encontros; Zverev e Djokovic jogaram em lados opostos apenas uma vez na carreira, na final de Roma, em 2017, em que o alemão venceu por 2 sets a 0; já Nadal e del Potro constituem a rivalidade mais ocorrida das quatro, com 15 partidas, em que o espanhol venceu 10 delas, incluindo as duas na grama.

Os favoritos ao título

Segundo as casas de apostas, há um amplo favoritismo para o eneacampeão do torneio, Roger Federer, que possui aproximadamente 40% de vencer o torneio. Em seguida, vem o sérvio Novak Djokovic, que vem recuperando o seu bom nível, com 15% de chance de título. Logo após, surge o espanhol Rafael Nadal, com 12%. Com os mesmos 12%, aparece o croata Marin Cilic, que defende o vice-campeonato. O britânico Andy Murray tem apenas 5% de chance de vencer o título, assim como o argentino del Potro e o australiano Nick Kyrgios.