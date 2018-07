Karolina Pliskova passa sufoco contra wildcard Harriet Dart, mas vence na estreia em Wimbledon

Karolina Pliskova iniciou sua jornada em seu Slam menos bem-sucedido com muitos sustos. A tcheca precisou de 2h09 de partida para eliminar a tenista da casa, #171 Harriet Dart, por dois sets a um, com parciais de 7/6(2), 2/6 e 6/1, pela primeira rodada de Wimbledon, terceiro major do ano, que ocorre na grama inglesa.

Ao final da partida, os números foram muito equilibrados, uma vez que houve extremo equilíbrio no primeiro set e uma dominação nos dois restantes por cada uma das tenistas. Ao todo, Karolina Pliskova terminou o jogo com saldo negativo, tendo 27 winners e 29 erros não-forçados, enquanto Harriet Dart disparou 32 winners e 32 erros não-forçados.

No saque, ambas as jogadoras tiveram problemas com duplas faltas e porcentagem de primeiro serviço. Pliskova conseguiu seis aces, cinco duplas faltas e baixíssimos 53% de primeiro serviço, enquanto sua oponente marcou nove aces, oito duplas faltas e 63% de primeiro saque.

O jogo começou com muitos erros e poucas trocas de bola. Nos três primeiros games da partida, houve apenas um winner e 16 erros. Pliskova aproveitou-se do mau começo da adversária para pressionar seu serviço, e conseguiu uma quebra no terceiro game do set. O jogo elevou seu nível nos games seguintes, e Dart disparou três bolas vencedoras nos games seguintes, mas não foi o suficiente para devolver a quebra, mas foi o bastante para ganhar o game de serviço. E assim o jogo permaneceu, com as duas tenistas muito erráticas.

Pliskova serviu para o set em 5/4, mas cometeu duas duplas faltas, um winner da britânica e um erro da tcheca, e o jogo ficou empatado em 5/5. Mais uma vez, Pliskova teve um break point, mas dessa vez não conseguiu convertê-lo, e Dart logo confirmou seu saque. Como a top 10 rapidamente venceu seu game de serviço, o jogo foi ao tie break, em que Pliskova dominou o jogo, vencendo-o por 7-2.

O segundo set se iniciou com uma diminuição no nível da tcheca, que já começou tendo seu serviço quebrado sem vencer pontos. Após Dart confirmar seu saque, Pliskova sacou em 0/2, sendo quebrada sem vencer pontos mais uma vez, o que deu à britânica uma vantagem de dois breaks. A top 10 conseguiu devolver uma das quebras, se mantendo no set, mas foi quebrada novamente logo em seguida.

Num rally durante o sexto game do set, a britânica acabou por escorregar e cair em quadra, e se machucou devido a pancada na superfície. Felizmente, o incidente não foi grave, e Harriet Dart pôde continuar jogando. Na continuação da partida, não houve quebras, e assim a jovem britânica fechou o segundo set: 6/2, com mais winners que erros não-forçados, marcando cinco aces contra nenhum de sua adversária.

O terceiro set foi a parcial com melhores momentos do jogo. Ambas elevaram o nível, e isso foi mostrado nos pontos. Do lado britânico, Dart conseguiu retornar um smash com um lob perfeito. Do outro lado, Pliskova conseguiu uma passada absurda num ponto importante.

Por outro lado, a tcheca conseguiu um break point no terceiro game do set, e Harriet Dart baixou a guarda: uma dupla falta deu à top 10 uma quebra de vantagem. Esse break à frente foi o suficiente para desestabilizar a jovem tenista, que acabou por perder todos os games seguintes, o que fez com que Karolina Pliskova pudesse vencer o set e a partida com uma boa margem de segurança: 6/1 no set final, para enfim avançar à segunda rodada.

Com a vitória, a tcheca enfrentará a bielorrussa Victoria Azarenka ou a russa Ekaterina Alexandrova, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira (2). Karolina Pliskova já enfrentou a russa em Roland Garros, em 2017, em que venceu por dois sets a um, e tem cinco partidas contra a bielorrussa - perde no confronto direto por três a dois, sendo que nenhum jogo foi realizado na grama. A partida ocorrerá na quarta-feira (4).