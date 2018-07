Upset alert: Vekic derruba Stephens em sets diretos e segue à segunda rodada em Wimbledon

A croata #55 Donna Vekic, 22 anos, conseguiu nesta segunda-feira (2) a melhor vitória de sua carreira e a primeira grande zebra de Wimbledon ao bater a americana #4 Sloane Stephens na primeira rodada, com parciais de 6/1 6/3, em 1h11.

Muito diferente do que estamos acostumados a ver, Sloane começou a partida completamente apagada. Não parecia ter entrado em quadra durante todo o primeiro set: teve uma porcentagem de primeiro serviço muito ruim, jogou mal em pontos importantes, cometeu erros preocupantes e não soube achar o equilíbrio entre agressividade e passividade.

Vekic, que fez ótimos torneios preparatórios para Wimbledon, estava mais focada, soube jogar bem os pontos, manteve a calma em momentos decisivos e jogou bem na horas importante. Além disso, a croata encaixou perfeitamente seu serviço e dosou com extrema precisão sua agressividade. Em apenas 13 minutos a croata abriu vantagem de 3/1 e precisou de outros 12 minutos para completar a parcial em seu favor: 6/1, em 25 minutos.

Sloane se despede de Wimbledon depois de uma dura derrota em sua estreia no torneio (Foto: Clive Mason/Getty Images)

E se no primeiro set a americana estava apagada, no segundo ela voltou com mais brilho. Em apenas seis minutos abriu vantagem de 2/0. Vekic deixou tudo igual pouco tempo depois, mas Sloane estava visivelmente mais ativa no jogo. A número 4 do mundo, finalista de Roland Garros há pouco mais de um mês, parou de dar pontos gratuitos a adversária, fez melhor uso de seu serviço e soube devolver com mais precisão.

O quinto game da parcial, game onde Stephens servia, durou 10 minutos, teve muitos game points e acabou por ser tomado pela croata em um de seus vários break points. Quatro games depois, Sloane servia para se manter no set. Teve a chance de se manter viva, mas novamente voltou a vacilar e, os três match points que havia salvo anteriormente, acabaram por se transformar em um quarto, onde ela não foi capaz de salvar. Perdeu a parcial em 46 minutos por 6/3.

Sloane agora volta para casa e deve pensar em jogar torneios preparatórios para o US Open, onde defende o título. Vekic aguarda no R2 do Major a vencedora de Vikoria Kuzmova e Rebecca Peterson.

Vekic também era jogando dupla no Slam inglês, com a grega Maria Sakkari. A estreia da dupla é prevista para a próxima quarta (4).