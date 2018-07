Com direito a pneu, Wozniacki arrasa Lepchenko em sua estreia em Wimbledon

A dinamarquesa #2 Caroline Wozniacki não enfrentou qualquer dificuldade em sua estréia em Wimbledon. Bateu a #97 Varvara Lepchenko por 6/0 6/3, em apenas 59 minutos. Wozniacki recentemente conquistou seu segundo título em Eastbourne.

Wozniacki começou o primeiro set completamente dominante. Sempre com seu jogo defensivo, a dinamarquesa não foi para cima e esperou que sua adversária cometesse erros: ao todo foram 15 da americana contra cinco da número 2 do mundo. Em apenas 25 minutos, Wozniacki meteu 6/0 na adversária e fez o primeiro pneu da chave feminina no torneio.

Lepchenko despede-se de Wimbledon com uma derrota dura frente a número dois do mundo (Foto: GLYN KIRK/AFP/Getty Images)

No segundo set, Lepchenko voltou melhor e Wozniacki desapareceu momentaneamente. A americana quebrou a adversária dinamarquesa logo no início do set, mas foi quebrada logo em seguida. Apesar da melhora no jogo da estadunidense, que errou menos bolas e passou a acertar mais winners, Caroline conseguiu prevalecer novamente, fez 6/3 em 39 minutos.

Lepchenko volta para casa com uma derrota de peso, e deve começar os preparativos para o US Open, Slam onde é uma das garotas da casa.

Wozniacki segue no torneio inglês e enfrenta no segundo round a russa #35 Ekatarina Makarova, que venceu a croata #43 Petra Martic por 7/6(0) 6/2 6/3. O encontro entre ambas ocorre na próxima quarta-feira (4).