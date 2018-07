Serena Williams derrota Arantxa Rus em seu retorno a Wimbledon

Voltando a jogar em Wimbledon após ficar de fora em 2017 por conta do nascimento da filha, Serena Williams, atual #181 e cabeça de chave número 25 (exceção concedida pelo torneio), bateu a #105 Arantxa Rus e garantiu vaga à segunda rodada do major inglês. A partida na Quadra 1 do All England Club durou 1h28, com vitória da estadunidense por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3.

Serena começou o jogo abrindo uma quebra no segundo game, mas Rus devolveu logo na sequência para se manter no jogo. As duas conseguiram confirmar seus saques na sequência, na maioria das vezes com dificuldade, mas mantendo o serviço. Williams teve uma porcentagem de primeiro saque bem abaixo - 56%, contra 82% da holandesa -, mas a potência maior ajudou a estadunidense.

Rus incomodou a rival com seu jogo fundo, e o estilo mais agressivo, mas também a falta de ritmo, fez Williams errar mais - 14 a nove em erros não-forçados -, e o jogo se manteve igual até o 12º game. Serena aumentou o nível, venceu um longo rali no 15-30 para conquistar dois break points, e contou com um erro da holandesa para fechar o set em 7/5, após 44 minutos.

Após as duas tenistas confirmarem seus primeiros saques, no terceiro game, Serena sacava para fazer 2/1, quando, no 40-15, o árbitro de linha chamou uma bola fora, onde Williams tinha quadra livre para consolidar seu serviço, e a chamada foi cancelada pelo juiz de cadeira, obrigando as tenistas a jogarem o ponto novamente. Visivelmente incomodada com o erro, a estadunidense acabou sendo quebrada, e Rus abriu 3/1 no game seguinte.

A partir daí, porém, Williams voltou ao seu melhor nível, e não perdeu mais nenhum game. Quebrou Rus duas vezes, e aí sacou para o jogo em 5/3. Ainda assim, a holandesa batalhou, salvando seis match points, antes de Serena finalmente garantir a parcial em 44 minutos, e o jogo em 1h28.

A adversária de Serena na segunda rodada será a vencedora do confronto entre a wildcard #168 Tereza Smitkova e a qualifier #135 Viktoriya Tomova, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira (2)