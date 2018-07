De roupa nova, Federer passa fácil por Lajovic e chega à segunda rodada de Wimbledon

O dia pertenceu ao rei e cujo reinado parece ser inabalável em Wimbledon. O número dois, Roger Federer, adentrou a quadra central às 13h (horário londrino) e, 79 minutos depois, saiu de lá aplaudidos de pé pelos seus súditos após uma partida irretocável, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/4, contra um indefeso e perdido Dusan Lajovic, número 58 do mundo.

Fato que chamou atenção foi Federer entrando em quadra vestindo Uniqlo, ao invés da estadunidense Nike, com quem tinha contrato há 20 anos. O vínculo assinado com a empresa japonesa é de 10 anos.

Relembrando partidas passadas e com fome de vitória, Federer inicio fulminante contra o sérvio. O suíço foi praticamente perfeito e quase não errou, principalmente por conta de seu slice de esquerda afiadíssimo no piso londrino, forçando erros e atrasos nos forehands de Lajovic.

Com um saque preciso, Federer liquidou a fatura rapidamente a partida. Por onde olhava ao seu entorno, o suíço mostrava sua serenidade. Todos os pontos junto à rede eram a simbiose desse sentimento.

Tudo funcionou e girou entorno de seu serviço. Com 41 pontos de 45 vencidos no primeiro serviço no primeiro set, 11 de 18 no segundo set, oito aces e uma dupla falta, e disparando 35 winners em todo jogo, Federer dominou. Lajovic não teve conseguiu nenhum break point durante toda a partida.

Na próxima rodada, o suíco irá enfrentar na quarta-feira (4), o eslovaco #73 Lukas Lacko, que derrotou o francês #284 Benjamin Bonzi em quatro sets com parciais de 4/6, 6/3, 7/6(5) e 6/4, em quase duas e meia de jogo.