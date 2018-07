Em duelo de finalistas, Kerber passa por Zvonareva na estreia em Wimbledon

Angelique Kerber, ex número um do mundo, passou por momentos de dificuldade em sua estréia em Wimbledon frente a russa, ex-número 2 do mundo e atual #142, Vera Zvonareva. A alemã venceu pelas parciais de 7/5 6/3 em 1h23. As duas já jogaram finais na grama inglesa: Kerber perdeu em 2016, e Zvonareva foi derrotada seis anos antes, ambas contra Serena Williams.

Logo no primeiro set, Kerber mostrou seu bom jogo, fez ótimas defesas e conquistou ponto excelentes e logo abriu vantagem de 3/0. Começou a perder o ritmo do jogo, foi quebrada e precisou encontrar ritmo rapidamente para ficar na vantagem no set. Teve a chance de fechar o set em 6/3 e não foi capaz de consolidar seu serviço. Cometeu erros não característicos, fez três dupla faltas. Quebrou a adversária que servia para levar o jogo para o tie break e, finalmente, fechou a primeira parcial em seu favor: 7/5, em 51 minutos.

No segundo set, Kerber voltou melhor. Apesar de cometer mais erros comparado ao set anterior, teve um resultado mais eficiente. Encaixou seu serviço com mais precisão, e aproveitou os erros de Zvonareva. Não conseguiu servir para o jogo em 6/1, mas manteve a calma, soube lidar com a pressão e acabou por fechar o segundo set em 6/3 em 34 minutos.

Vera Zvonareva, que já esteve no topo e teve que disputa o qualifying para jogar a chave principal, se despede de Wimbledon com a consciência limpa, afinal fez um ótimo jogo frente a uma das principais tenistas da WTA nos últimos anos.

Já a finalista de 2016, Angelique Kerber, enfrenta na segunda rodada de Wimbledon a qualifier americana de 18 anos #237 Claire Liu, que bateu a croata #137 Ana Konjuh, pelas parciais de 6/2, 6(2)/7 e 6/3.