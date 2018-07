Muguruza sofre pouco e vence a local Broady para chegar à segunda rodada de Wimbledon

Garbiñe Muguruza começou a defesa do seu troféu de Wimbledon nesta terça-feira (3) com uma titubeante vitória por 6/2 e 7/5 sobre a queridinha local #138 Naomi Broady. Uma wildcard na chave principal, Broady foi bem na famosa Centre Court, espacialmente no segundo set, mas a espanhola aguentou a pressão e avançou para segunda rodada.

Em cinquenta anos desde que tênis se tornou profissional, apenas cinco mulheres conseguiram defender o seu título com êxito em Wimbledon: Billie Jean King, Martina Navratilova, Steffi Graf, Venus Williams e Serena Williams, que são talvez as maiores da história do esporte, o que torna o desafio de Garbiñe Muguruza uma tarefa hercúlea para este ano.

Quando venceu seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros em 2016, Muguruza achou difícil lidar com a pressão das emoções de ter que defender o título em 2017. Agora, segundo ela, está mais inteira pra defesa do seu troféu.

“Foi inacreditável entrar na quadra central, como a atual campeã do torneio”, a espanhola mencionou. “É uma quadra linda. Estou de volta

e estou pensando em vencer e, dessa vez, curtir mais as vitórias à medida que elas acontecem”, disse.

O primeiro set foi um passeio para a espanhola e ela levou apenas 31 minutos para liquidar a fatura, graças a dois breaks (mesmo não estando no seu melhor dia), e um breve fresta de sol na quadra atrapalhando golpes mais fundos em sua execução. Broady até teve chances de quebrar o saque de sua oponente, mas seu forehand inconstante não colaborou quando precisava definir.

Já no segundo set, Broady mostrou mais espirito combativo e competitivo, salvando break points no seu primeiro game de saque, e saindo de um 0-40 abaixo no 3/4 para se manter viva,

com a torcida empurrando ela. A britânica salvou um match point no 4/5 com um brilhante insideout de backhand e manteve seu saque em 5/5, mas Muguruza mostrou mais categoria ganhando

os últimos oito pontos seguidos para avançar a próxima rodada, vencendo a segunda parcial por 7/5.

“Eu sabia que ela tinha um saque potente, golpes poderosos e, isso na grama, sempre complica”, disse Muguruza. “Controlar emoções, voltar pra defender um título de Grand Slam é sempre difícil. Estou muito feliz e animada pela maneira que estou jogando", completou.

Muguruza enfrentará na segunda rodada a belga #47 Alison van Uytvanck, que bateu a eslovena Polona Hercog com duplo 6/2.