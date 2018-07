Número um do mundo, Halep estreia em Wimbledon com vitória tranquila sobre Nara

Após o alívio de vencer um major, com a conquista em Roland Garros, a #1 Simona Halep estreou em Wimbledon de forma tranquila e bateu a #100 Kurumi Nara por dois sets a zero. Com parciais de 6/2 e 6/4, a romena fechou a partida em 1h19, nesta terça-feira (3).

As duas tenistas tiveram mais erros não-forçados do que winners, mas a maior consistência de Halep definiu a vitória para a número um. A romena teve 19 bolas vencedoras, contra 22 erros, enquanto Nara teve apenas oito winners e 15 erros não-forçados. A porcentagem de primeiro serviço foi parecida: 70% a 62% em favor de Simona.

A primeira parcial teve muitas quebras. Halep quebrou no primeiro game, e Nara devolveu no quarto para fazer 2/2. No quinto game, a japonesa chegou a salvar quatro break points, mas cedeu o serviço no seguinte, e a romena tomou conta do jogo. Venceu todos os games daí para frente e venceu o set por 6/2, em 39 minutos.

Halep venceu o quinto game seguido no jogo ao quebrar Nara na abertura do segundo set, e fez o sexto na sequência, mas parou por aí. A japonesa conseguiu manter bem seu serviço daí para frente, e conseguiu dois break points no quarto game, ambos salvos pela romena. Aí, mesmo com o equilíbrio, ninguém mais conseguiu quebrar, e Simona fechou em 6/4, após 40 minutos.

A adversária de Halep na segunda rodada será a #126 Saisai Zheng, que venceu o duelo de chinesas contra a #70 Qiang Wang por dois sets a um, parciais de 6/3, 4/6 e 6/1.