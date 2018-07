Maior favorita para título em Londres, Kvitova cai para inspirada Sasnovich na estreia

Corajosa e inabalável são as únicas palavras capazes de definir a postura da #50 Aliaksandra Sasnovich. Nesta terça-feira (3), a bielorrussa eliminou a bicampeã de Wimbledon, Petra Kvitova por dois sets a um, com direito a pneu, em 2h18 de partida. O jogo terminou em 6/4, 4/6 e 6/0 para Sasnovich, que mostrou um nível de jogo alto para eliminar a tcheca na primeira rodada do torneio.

Os números gerais da partida traduzem a qualidade do nível de ambas as tenistas, especialmente da vencedora. Ao todo, foram 30 winners e 22 erros, que aconteceram principalmente no primeiro set. Nos outros dois, os winners superaram os erros não-forçados. O mesmo padrão aconteceu à Petra Kvitova, que terminou a partida com saldo neutro: 36 winners, 36 erros não-forçados, com mais erros que bolas vencedoras apenas no primeiro set.

No serviço, as duas tiveram aproveitamentos positivos: enquanto Sasnovich conseguiu cinco aces, quatro duplas faltas e 66% de primeiro saque, Kvitova fez seis aces, três duplas faltas e 67% de primeiro serviço.

O jogo começou mostrando que Sasnovich não iria amolecer para a sua adversária. Os primeiros games da partida não foram tranquilos para nenhuma das duas, que confirmaram seus serviços em meio a dificuldades e break points. E, após ter salvado três break points e desperdiçado sete, a bielorrussa fez o que precisou: quebrou o serviço da tcheca, liderando o placar por 4/3. Segurou bem o seu serviço seguinte e quando serviu para o set, precisou sair de 15-40 para enfim vencer o primeiro set: 6/4.

No segundo set, Sasnovich acabou por baixar a guarda, e Kvitova conseguiu uma quebra importante no primeiro game de devolução, marcando 2/0 no score. Depois de ter salvado um break point em 3/1, a tcheca acabou por ser quebrada quando serviu para o set em 5/3. No entanto, essa quebra não foi tão preocupante, pois ela a devolveu rapidamente após ter salvo um game point da bielorrussa, fechando o set em 6/4.

O set final foi uma das melhores exibições técnicas de Sasnovich na carreira, cometendo apenas três erros em meio a dez winners. Kvitova terminou o set com saldo neutro, seis winners e seis erros não-forçados, mas com um número de erros forçados altíssimos devido ao estilo ofensivo da bielorrussa, que conseguiu ser mais imponente que a própria tcheca, conhecida por sua agressividade.

Aliaksandra Sasnovich não deu chance alguma à Kvitova no set, sempre mantendo um excelente saque e golpes de fundo muito precisos, que acabaram por tirar a ex número dois de sua zona do conforto. Em todos os momentos, a bielorrussa se manteve atacando os dois lados da Kvitova e fazendo-a bater os golpes na corrida, fazendo-a cometer erros em excesso. Esse plano de jogo foi perfeito, pois o resultado veio com sucesso: 6/0 e vaga na segunda rodada.

A bielorrussa de 24 anos venceu a segunda top 10 na carreira, a primeira desde 2016. Ainda com o excelente resultado, ela não se mostrou tão satisfeita assim com a partida: em entrevista, afirmou que estava feliz com a vitória, mas que poderia jogar muito melhor. Admitiu que a coisa que mais deveria melhorar era a mente, ao fazer um gesto apontando para a cabeça, sorrindo.

Com o resultado, Sasnovich enfrentará a estadunidense #73 Taylor Townsend que venceu a francesa #63 Pauline Parmentier. Será o primeiro encontro das duas no circuito profissional.