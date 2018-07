Muguruza sofre pouco e vence a local Broady para chegar à segunda rodada de Wimbledon

Atual campeã de Wimbledon, a espanhola Garbiñe Muguruza, #3 do ranking, teve um jogo duro pela frente, mas venceu a anfitriã Naomi Broady, #138 do mundo, por sets diretos com parciais de 6/2 e 7/5, em partida que durou 1h30. Foi o primeiro duelo entre as tenistas.

Na segunda rodada, Muguruza enfrentará a belga Alison Van Uytvanck, #47 do mundo. Van Uytvanck venceu a eslovena Polona Hercog por dois sets a zero, duplo 6/2.

No primeiro set, Garbiñe não sentiu a pressão de defender o título. Estava à vontade em quadra, disparou golpes agressivos e encaixou a maioria deles, fazendo muitos winners. Broady tentava sair dessa pressão com recursos: mudava o estilo de jogo, sacava forte, tentava tirar a velocidade da partida. Nada adiantou. Além da inspiração da espanhola estar em alta, Naomi se mostrava pouco confiante e cedia muitos erros não-forçados. Por fim, o set foi terminado em 32 minutos.

Na sequência, o jogo da inglesa começou a encaixar. Os saques entraram, a confiança aumentou e Naomi chegou a acuar Muguruza em alguns momentos da partida, principalmente quando tinha os serviços - a força colocada no quesito pode ser refletida em números, foram cinco aces e quatro duplas faltas. No entanto, a experiência entrou em quadra. A espanhola sacava bem, confirmava seus pontos e chegou a ter três break points no oitavo game, mas não aproveitou e cedeu o 4-4. Após mais uma confirmação, Garbiñe teve nova chance de quebrar o saque de sua adversária - e dessa vez com match point -, mas desperdiçou novamente.

No décimo segundo game, enfim, a definição: Garbi neutralizou a tática de Broady, segurou o ímpeto dos saques da inglesa, fechou o game com 40-0 e o set/jogo em 58 minutos.

