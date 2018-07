Djokovic estreia em Wimbledon com vitória fácil sobre Sandgren

O sérvio #21 Novak Djokovic parece estar voltando de vez ao seu melhor nível. Em sua estreia em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ele enfrentou o americano #57 Tennys Sandgren e atropelou. Vitória por 3 sets a 0 parciais de 6/3, 6/1 e 6/1, em 1h33 de confronto.

Djokovic dominou o jogo o tempo todo, com uma intensidade que não se via há tempos. Vindo de uma boa semana em Queen's - foi vice-campeão do torneio -, o sérvio mostrou que pode fazer uma boa campanha este ano. Quebrou o saque do americano por duas vezes no primeiro set, fechando em 6/3 em ritmo de treino.

Sandgren mostrou-se irritado em seus games de saque, sendo incomodado pelo sérvio em quase todos os momentos. Com devoluções afiadíssimas, Djokovic abriu 3/0 na segunda parcial e passou a administrar a vantagem. Consistente e com golpes muito sólidos - principalmente seu backhand -, Novak conseguiu mais uma quebra no sexto game e fechou em 6/1, praticamente encaminhando a vitória.

O terceiro set começou como se fosse um replay do segundo. Djokovic quebrou o saque do adversário duas vezes e abriu 3/0. Porém, Sandgren esboçou pela primeira vez uma possibilidade de reação, devolvendo uma das quebras. Entretanto, isso não abalou em nada a confiança do sérvio, que novamente conseguiu quebrar o serviço do americano e abriu 5/2. Sacando para o jogo, Djokovic sobrou no game decisivo. Fechou em 6/2 e classificou-se para a segunda rodada.

Buscando apagar a memória ruim do ano passado - Djokovic desistiu por dores no cotovelo nas quartas de final de Wimbledon, no jogo contra o tcheco Tomas Berdych -, o sérvio enfrenta agora o argentino #126 Horacio Zeballos, que derrotou seu compatriota #105 Guido Andreozzi, de virada, por 3 sets 1, parciais de 4/6, 7/6 (1), 6/4 e 6/4.