Kasatkina faz estreia convincente contra Fett e avança em Wimbledon

Daria Kasatkina está atrás da sua melhor campanha em Wimbledon, que é, até agora, de terceira rodada. Nesta terça-feira (3), a número 14 do mundo bateu a croata #114 Jana Fett em dois sets, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h02 de partida na primeira rodada de Wimbledon.

Ao todo, o jogo foi constituído de muitos erros e poucos acertos, tanto nos ralis quanto nos serviços. Nos dois sets, Kasatkina marcou nove winners e 23 erros não-forçados, enquanto Fett conseguiu 16 bolas vencedoras e 43 erros não-forçados. Ou seja, dos 143 pontos disputados na partida, 46% foram apenas erros não-forçados.

No serviço, as coisas também não foram nada positivas: enquanto a croata disparou um ace e quatro duplas faltas, a russa cometeu nove duplas faltas e quatro aces. As duas tiveram aproveitamentos de primeiro serviço muito baixos: 47% para Fett e 53% para Kasatkina.

O primeiro set teve um nível de tênis baixíssimo, com a croata sendo responsável pela maioria dos pontos, uma vez que cometeu 20 erros não-forçados em apenas oito games. Ainda, a Kasatkina cometeu nove erros não-forçados e apenas seis winners, tendo a visão de jogo suficiente para perceber que só precisava deixar a sua adversária errar para vencer o set. Logo no início, a top 20 quebrou a croata duas vezes, marcando 3/0, mas foi quebrada logo em seguida após um game muito longo. Os serviços foram mantidos até o 4/2, quando a russa voltou a quebrar, e, quando serviu para o set, fechou em 6/2.

No segundo set, o nível de jogo da Fett se manteve o mesmo, cometendo muitos erros e pouquíssimas bolas vencedoras. A alteração do placar se deu apenas pela Kasatkina, que começou a errar cada vez mais, atingindo 14 erros não-forçados nos 12 games, enquanto a croata conseguiu 23 erros não-forçados nestes mesmos 12 games, contabilizando, assim, uma média de três erros não-forçados por game no set. No set inteiro, apenas três games de saque foram confirmados, enquanto todos os outros foram quebras.

Mais uma vez, Kasatkina iniciou o set fazendo 3/0 com duas quebras de vantagem, mas perdeu a liderança ao passo que a Fett empatou a partida. Os seis games seguintes foram apenas quebras de serviço, com ambas as tenistas não conseguindo sacar bem ou sequer jogar bem, até que, sacando para o jogo em 6/5, a russa salvou um break point e confirmou o serviço em seguida, fechando o set em 7/5.

Com o resultado, a russa irá enfrentar a cazaque #53 Yulia Putintseva, que venceu a polonesa #80 Magda Linette, por dois sets a um, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/8. Kasatkina nunca enfrentou Putintseva no circuito profissional.