Bencic vence Garcia com surpreendente facilidade e avança em Wimbledon

Atual #56, Belinda Bencic, ex top 10, vem tentando reconquistar seu lugar entre as melhores do mundo e, nesta terça-feira (3), certamente deu um bom passo na direção certa ao bater a cabeça de chave número seis, Caroline Garcia, na estreia em Wimbledon. A vitória da suíça veio com parciais de 7/6(2) e 6/3, em 1h35.

A partida começou muito equilibrada, apesar de Garcia ter sofrido uma quebra logo no primeiro game. Ambas as tenistas souberam usar bem o serviço e souberam a hora certa entre ir para cima e recuar. O bom ritmo entre as jogadoras foi o que fez a parcial ir para o tie break, que a tenista francesa não soube aproveitar. A primeira parcial ficou com Bencic, que sub tirar proveito dos erros de Caroline no tie break: 7/6(2), 59 minutos.

No segundo set, Garcia voltou apagada. A tenista francesa foi quebrada apenas uma vez, mas não conseguiu a quebra de volta e acabou por perder a parcial em 6/3 em 36 minutos. Garcia cometeu menos erros no segundo set, mas também fez menos winners: nove de ambos, comparados a 17 winners e 15 erros do primeiro set. Já Bencic fez mais winners no segundo set: foram nove, contra seis erros.

A tenista suíça enfrentará no segundo round do torneio londrino a americana #60 Alison Riske, que venceu por duplo 6/1 a colombiana lucky loser #96 Mariana Duque-Mariño.