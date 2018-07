Zverev despacha Duckworth e avança para a segunda rodada de Wimbledon

O tenista alemão Alexander Zverev, número três do ranking da ATP, se classificou nessa terça-feira (3) para a segunda rodada do torneio de Wimbledon ao vencer o australiano James Duckworth na estreia no major inglês desse ano. Sasha precisou de apenas 1h e 30 minutos para superar o adversário por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 6/0.

Em Roland Garros, a jovem estrela do circuito retirou de seus ombros o peso da cobrança por não ter alcançado ainda grandes resultados em Grand Slams. As quartas de final em Paris mostraram que ele poderia render nos principais torneios o mesmo tênis eficiente e vitorioso que vem demonstrando nos Masters 1000. O alemão chega ao All England Club como um dos principais favoritos para alcançar as fases finais.

Hoje, Zverev encontrou resistência apenas no primeiro set. Duckworth, que retorna de uma série de problemas físicos e fazia apenas o quarto jogo do ano, cuidou do serviço para manter o confronto empatado até os momentos decisivos. No décimo primeiro game, no entanto, Sascha conseguiu aproveitar o quinto break point oferecido pelo oponente e conquistou a vantagem de 1 a 0 no placar.

Foi o suficiente para que o alemão assumisse definitivamente o controle da partida. Com um desempenho seguro no fundo e subindo à rede mais do que de costume, Alexander atropelou Duckworth nas séries seguintes, venceu doze dos últimos 14 games sem dar uma oportunidade sequer de quebra ao australiano, e deu números finais ao duelo com um pneu na última parcial.

O adversário de Sascha na próxima rodada será o jovem norte-americano Taylor Fritz, número 68 do mundo, que eliminou o italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 1. Zverev levou a melhor no único encontro dos dois no circuito até a presente data, ocorrido no torneio de Washington de 2016.