Keys bate Kumkhum rumo à terceira rodada de Wimbledon

Google Plus

Madison Keys, número 11 do mundo, não enfrentou dificuldade em sua segunda partida na grama londrina. A americana precisou de 78 minutos para acabar com a corrida da tailandesa #91 Luksika Kumkhum e garantir vaga no terceiro round em Wimbledon.

O primeiro set foi muito equilibrado. Os primeiros games de saque foram tranquilos para ambas as jogadoras, que jogaram de forma consistente até então. Foi a americana quem sofreu a primeira quebra depois de um game de serviço muito abaixo do que se espera da mesma.

Kumkhum não soube aproveitar a vantagem da quebra e foi quebrada logo em seguida, equilibrando as coisas no placar. O set seguiu de forma confortável para ambas nos próximos games e foi a iniciativa agressiva de Keys que mudou o jogo quando a tailandesa serviu para se manter no set. A americana precisou de três set points para conseguir converter a parcial em seu favor: 6/4 em 39 minutos.

Estatisticamente, Madison foi muito superior a adversária: ​dois aces, nenhuma dupla faltas contra ​zero aces e duas duplas faltas; 19 winners, oito erros não forçados contra seis winners e quatro erros não forçados da adversária.

O segundo set foi muito similar ao primeiro. Ambas as tenistas tiveram consistência e os games foram relativamente tranquilos. A principal diferença entre as jogadoras foi que Keys soube lidar bem com os momentos de pressão; chegou a salvar três break points. Kumkhum foi quebrada um momento crítico na segunda parcial e essa foi a chave para que a tenista americana pudesse servir para o jogo, e assim fez. Precisou de um único match point para fechar a parcial em 6/3, em 39 minutos.

Keys mostrou dificuldade em determinados momentos, quando não soube lidar com o estilo de jogo da adversária, mas soube jogar bem dentro de seu próprio estilo e conseguiu ma vitória importante contra uma adversária que podia vir a complicar.

Apesar da derrota, Kumkhum não vai vai para casa, pois ainda joga em duplas com a chinesa Han Xinyun. Fazem a estreia na grama ainda nesta quarta-feira (4) contra a dupla Vekic/Sakkari.

Madison Keys segue para o próximo round de WImbledon e disputará uma vaga nas oitavas de final com a russa #120 Evgeniya Rodina que venceu em três sets a romena #51 Sorana Cirstea.