Safarova joga em alto nível e despacha Radwanska rumo à terceira rodada de Wimbledon

Google Plus

Em duelo de ex jogadoras do top 10, foi a tcheca #66 Lucie Safarova quem prevaleceu ao bater a #30 Agnieszka Radwanska pelas parciais de 7/5 e 6/4, em 1h42. É a primeira vez que a polonesa não chega ao terceiro round de Wimbledon em 13 edições disputadas.

O primeiro set foi altamente equilibrado. A agressividade de Safarova não pareceu surtir efeito em cima do jogo defensivo de Radwanska. Ambas as tenistas fizeram bom proveito do serviço e da devolução, mas foi a tcheca quem teve maior destaque em ambos os quesitos.

Além do serviço e da devolução, Safarova soube jogar bem os pontos decisivos, como, por exemplo, nos dois pontos de break que salvou quando servia para se manter no set inicial. Depois de perder dois break points, Radwanska perdeu seu ritmo, cometeu erros que nunca comete e perdeu seu serviço em um momento muito pouco favorável.

Sarafova aproveitou a vantagem e colocou toda sua experiência em quadra para levar a primeira parcial por 6/4 em 54 minutos. Radwasnka zerou em duplas faltas e aces no set de abertura enquanto que Lucie cometeu uma dupla falta e fez quatro aces. No quesito agressividade, a polonesa ficou atrás por muita coisa: foram seis winners e quatro erros não forçados contra 25 winners e 15 erros não forçados de Safarova.

Radwanska despede-se de Wimbledon com uma derrota dura frente a Lucie Safarova (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Safarova começou o set começou o segundo set completamente dominante. A tcheca soube ser agressiva sem distribuir pontos e logo abriu vantagem de 5/2. Quando foi servir para o jogo, se enrolou e perdeu o serviço. Radwanska voltou para o jogo e conseguiu quebrar a adversária novamente.

No último game da partida, game que teve duração de 12 minutos, uma tremenda reviravolta aconteceu. Safarova teve match point, que foi salvo por uma ótima winner de Radwanska, que cegou a ter seis break points. A polonesa não conseguiu consolidar uma única quebra e logo enfrentou mais um match point. Safarova fechou a partida com um de seus vários aces.

Lucie enfrentará no terceiro round de Wimbledon a russa #35 Ekaterina Makarova, que despachou a #2 Caroline Wozniacki em maratona de três sets, 6/4, 1/6 e 7/5.

Safarova, que também joga dupla ao lado da americana Bettanie-Mattek Sands, e ambas farão estreia contra Kudryavtseva/Kichenok.