Federer passeia e vence Lacko para alcançar terceira rodada de Wimbledon

A busca de Roger Federer pelo nona coroa de Wimbledon ganhou mais força com sua performance perfeita com parciais de 6/4, 6/4 e 6/1 na sua vitória na segunda rodada sobre o eslovaco número 73 do ranking Lukas Lacko em 89 minutos de embate.

O suíço, atual campeão e detentor de oito troféus na grama londrina, agora contabiliza 26 sets consecutivos vencidos na grama sagrada do All England Club. “Me senti bem, menos nervoso que na primeira rodada”, disse Federer. “Lukas (Lacko) joga muito bem na grama, ele já ganhou uma boa quantidade de jogos no piso. Quanto a não ter que gastar muita energia nas primeiras rodadas, sempre é bom. Da minha parte, estou muito contente com a minha performance de hoje.”

Federer ganhou 35 pontos seguidos em seu saque no caminho para a vitória sobre Lacko, confirmando assim seu passaporte para a terceira rodada do torneio londrino. O suíço esteve mais perfeito ainda no segundo set, quando se quer perdeu um ponto no seu serviço e manteve seu momentum fluindo até quando esteve 30-0 no 4/1 no terceiro set, quando Lacko disparou um winner de backhand na linha.

No total, o octacampeão de Wimbledon perdeu apenas 9 de 61 pontos no seu serviço e quebrou o eslovaco Lacko cinco vezes em seu saque, inclusive com um winner de forehand para fechar a partida.