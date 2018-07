Depois de um começo lento,  Venus vira, vence Dulgheru e segue em Wimbledon

Pentacampeã de Wimbledon, Venus Williams começou a partida logo

perdendo seu game inicial de saque antes de encontrar seu melhor ritmo para vencer a qualifier romena Alexandra Dulgheru com parciais de 4/6, 6/0 e 6-1 nessa segunda rodada de quarta no piso londrino.

A americana de 38 anos teve que se aproveitar de sua maior bagagem

para trazer o segundo set para o seu lado e vencê-lo para ir com uma

boa vantagem mental para o terceiro e decisivo set, garantindo até

uma virada tranquila contra a romena Alexandra Dulgheru.

“Preciso dar crédito para ela, ela jogou muito bem e se aproveitou

da sua vantagem quando a teve em mãos. E isso é fundamental em

um grande evento, como nos Majors”, falou Venus sobre a atuação

da romena na partida desse quarta.

“Nunca é fácil jogar com alguém que você nunca enfrentou, e estou

certa e segura que ela me viu jogar muito, logo por isso ela estava tão

competitiva e combativa na quadra hoje”, a amercana salientou.

Dulgheru, número 141 do mundo, mesmo perdendo de maneira rápida,lutou até o último ponto do set decisivo, ganhando seu serviço e tendo dois break points no segundo game, fazendo Venus salvar ambos com muita dificuladade e manter seu saque.

Perguntada sobre a melhoria da sua performance técnica no segundo set e se isso confirmava algumas dúvidas em seu preparo físico e se isso estava sendo melhorado, visto que ela busca seu sexto troféu no piso londrino, Venus foi categórica. “A questão é sempre apenas sobre as vitórias e o meu desevolvimento nas partidas. Se estou jogando meu melhor tênis ou não, não importa. O que importa é o que se deve fazer para vencer aquele jogo.”