Goerges sofre contra estreante Lapko, mas consegue vaga na terceira rodada de Wimbledon

Pela primeira vez desde 2012, Julia Goerges atingiu a terceira rodada de Wimbledon. Para isso, precisou vencer, nesta quarta-feira (4), a jovem bielorrussa, de apenas 19 anos, Vera Lapko, por três sets, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2 em 1h57 de partida. Foi a primeira partida entre as duas no circuito.

Os números mostram uma Goerges extremamente habilidosa na grama, cometendo pouquíssimos erros em meio a uma quantidade absurda de winners, mesmo no set que perdeu, em que fez 7 erros não-forçados dentre 10 winners. Sob o panorama geral, entretanto, a alemã conseguiu 45 winners e apenas 25 erros não-forçados, contra 14 winners e trágicos 27 erros não-forçados da bielorrussa. No serviço, Lapko também mostrou dificuldades: 2 aces, 12 duplas faltas e apenas 55% de primeiro saque. Goerges, conhecida por ser uma das maiores sacadoras do circuito, fez 9 aces, 7 duplas faltas e teve surpreendentes 51% de primeiro serviço.

O primeiro set começou de forma estrondosa para a alemã, que, após perder o primeiro game de devolução, venceu cinco games seguidos e confirmou o seu saque, vencendo o set por um amplo 6/2. A distância técnica das duas também foi enorme, já que Goerges cometeu apenas cinco erros não-forçados contra dez de sua adversária. Na disputa dos winners, a alemã conseguiu 12 winners a mais.

No set seguinte, o nível da top 10 caiu um pouco; somando-se com a evidente melhora nos golpes de fundo de Lapko, foi o suficiente para que ela pudesse tirar um set de Goerges. Quando quebrou o serviço da alemã, a bielorrussa ainda perdeu seu serviço, mas conseguiu quebrar novamente e sustentou seu saque para vencer o set por 6/3. Apesar disso, as taxas de primeiro saque foram baixas (a Lapko conseguiu apenas 50%), e seus erros ainda foram muito próximos de seus winners (oito winners contra seis erros não-forçados), enquanto Goerges teve o mesmo problema: dez winners e sete erros não-forçados.

Porém, um empecilho mental derrubou a jovem bielorrussa. Apesar de a alemã ter aumentado seus winners de dez para dezoito, também aumentou seus erros não-forçados de sete para treze. O que fez com que a top 10 vencesse o set e, consequentemente, o jogo, foi uma grande queda mental de Lapko, que, devido ao nervosismo, só conseguiu um winner nos oito games e onze erros não-forçados. Além disso, seu primeiro saque também foi bastante fraco, deixando Goerges dominar nas devoluções, principalmente com os forehands, seu ponto forte. Assim, ao empatarem em 2/2, a alemã venceu os próximos quatro games, fechando o set em 6/2 e avançando à terceira rodada pela terceira vez na carreira.

Com o resultado, Julia Goerges terá uma adversária que tem jogo perigoso na grama: Lesia Tsurenko, da Ucrânia, ou Barbora Strycova, da República Tcheca. As duas se enfrentam nessa quinta-feira (5), e o jogo da terceira rodada será na sexta-feira (6). A alemã já enfrentou a ucraniana cinco vezes, inclusive perdendo na primeira rodada de Wimbledon de 2017, e já jogou contra a tcheca onze vezes, sem partidas na grama. Em ambos os casos, Goerges perde no confronto direto por apenas uma derrota.