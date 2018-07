Raonic vence três tie breaks contra Millman e chega à terceira rodada em Wimbledon

O canadense Milos Raonic, atual número 32 do ranking da ATP e ex-top 10, se classificou nessa quarta feira (04) para a terceira rodada de Wimbledon ao derrotar o australiano #56 John Millman em uma partida em que todos os sets foram decididos no tie break. A vitória do finalista de 2016 foi conquistada por 3 sets a 0, com triplo 7/6(4), em confronto que durou 2h38.

Raonic chegou nessa semana às primeiras vitórias em majors da temporada 2018, já que caiu na estreia no Australian Open e desistiu da disputa de Roland Garros por causa de problemas físicos que chegaram a colocar em dúvida sua participação em Wimbledon.

O canadense reforça assim que o tradicional Grand Slam inglês é aquele em que consegue os melhores resultados. Nesse ano, ele defende os pontos das quartas de final no All England Club, tendo sido derrotado ano passado por Roger Federer, que viria a levantar o troféu do torneio.

Se já não demonstra a consistência de fundo que marcaram sua ascensão no ranking em 2015 e 2016, Raonic permanece como um dos sacadores mais eficazes e poderosos do circuito. Na partida de hoje, obteve 34 aces e alcançou o índice de 85% dos pontos jogados com o primeiro serviço.

Millman resistiu o que pôde diante de tanto bombardeio e chegou a quebrar o serviço do adversário no segundo set. Ainda que tenha mantido a partida saque a saque, todos as séries foram para o tie break e terminaram com parciais de 7-4 a favor do canadense, o jogador mais frio em quadra nos momentos decisivos.

Raonic tem por próximo adversário o austríaco #171 Dennis Novak, que protagonizou uma das surpresas da rodada ao eliminar o francês #19 Lucas Pouille, em um duelo de cinco sets.