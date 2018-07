Barty vence últimos cinco games e supera partida apertada contra Bouchard

Em um jogo de alto nível e poucos erros, a #17 Ashleigh Barty acabou com a boa sequência da atual #188 Eugenie Bouchard e avançou pela primeira vez à terceira rodada em Wimbledon. Com parciais de 6/4 e 7/5, a australiana teve que salvar um set point no segundo set, mas venceu os últimos cinco games da partida para fechar o duelo de campeãs junior em Londres em 1h33.

Barty fez um primeiro set extremamente positivo no saque. Mesmo com Bouchard tendo apenas quatro erros não-forçados e oito winners, a australiana venceu 88% dos pontos no primeiro serviço, e deu poucas chances para a canadense trabalhar no retorno. A quebra conseguida no quarto game, deu a vantagem que Ash precisava para se colocar a frente no placar em uma partida tão equilibrada.

Sacando para o saque em 5/4, Barty deu seus primeiros indícios de fraqueza no serviço. Cometeu dupla falta e teve que salvar dois break points, mas fechou a parcial em seu quarto set point para fazer 6/4, em 38 minutos. A australiana teve 17 bolas vencedoras na primeira parcial, cinco erros não-forçados e incríveis nove aces.

A diminuição da eficiência do saque de Barty foi a diferença no segundo set. Apesar de ter vencido 81% dos pontos com seu primeiro saque, ela só colocou 47% deles na quadra, contra 71% da primeira parcial. Além disso, Bouchard manteve o jogo agressivo e conseguiu 15 winners, contra 10 da rival. Genie conseguiu quebrar a rival no quarto game para abrir 3/1.

Após as confirmações dos saques nos games seguintes, Bouchard sacou para o set em 5/3 e teve um set point, salvo por Barty. A partir daí, a australiana subiu seu nível, voltou a ser implacável no saque e aproveitou-se das dúvidas da canadense para tomar conta do jogo. Quebrou Genie duas vezes, e aí sacou para o saque em 6/5.

No game final, Bouchard disputou em alto nível, salvou quatro match points, mas Barty foi mais potente para finalmente fechar o jogo em 7/5, em um set de 55 minutos.

Genie sai de Wimbledon com sensações positivas apesar de queda na segunda rodada (Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images))

Genie Bouchard, finalista em 2014, sai de Wimbledon com boas sensações. Foram quatro vitórias, incluindo as três do qualifying, o que vai render aproximadamente 43 posições no ranking da WTA. Apesar da posição baixa, a canadense vai se recuperando sob o comando de Robert Lansdorp: foram sete vitórias nos últimos 10 jogos disputados.

Já Barty vai fazer sua primeira partida na vida em uma terceira rodada de Wimbledon contra a vencedora do confronto entre a #14 Daria Kasatkina e a #53 Yulia Putintseva.