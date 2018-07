Sai, sai, Zheng: Halep supera problemas no início, atropela chinesa e segue em Wimbledon

Mostrando poder de recuperação e uma cabeça muito boa, que foi fundamental para sua conquista em Roland Garros, a número um Simona Halep despachou a #126 Saisai Zheng na segunda rodada de Wimbledon. A romena venceu os últimos 10 games da partida para fechar o jogo em 7/5 e 6/0, em 1h18.

Na ponta do ranking há 19 semanas, Halep já tem sua posição garantida para a atualização após o slam inglês. As duas tenistas que ameaçavam sua liderança foram eliminadas de forma precoce: Caroline Wozniacki na segunda rodada contra Ekaterina Makarova e Sloane Stephens na estreia diante de Donna Vekic.

Halep começou a partida com uma quebra logo no segundo game, mas Zheng conseguiu se manter no jogo. A chinesa aproveitou um momento de muitos erros da romena - foram 15 no total da parcial - para avançar no placar, e quebrou a rival duas vezes para abrir 5/3.

Porém, se vendo pressionada no placar, Halep subiu seu nível e retomou o domínio do jogo. Venceu os últimos quatro games da parcial, quebrando Zheng duas vezes nesse período, e fechou o set em 7/5, após 50 minutos.

O início do segundo set seguiu o panorama do fim do primeiro, com Halep em amplo domínio. Dos primeiros 20 pontos da parcial, a romena venceu 16, abrindo 4/0. O game mais complicado para a número um foi o quinto, quando teve que enfrentar uma igualdade, mas passou por essa pequena dificuldade, e depois quebrou Zheng mais uma vez para aplicar um pneu em 28 minutos e fechar o jogo. Simona não enfrentou nenhum break point na parcial e teve nove winners contra quatro erros não-forçados, enquanto a chinesa só conseguiu uma bola vencedora e teve cinco erros no set decisivo.

The world No.1 marches on...@Simona_Halep defeats Saisai Zheng 7-5, 6-0 to book herself a spot in the third round#Wimbledon pic.twitter.com/k3ZJ32A81a — Wimbledon (@Wimbledon) 5 de julho de 2018

Simona Halep enfrentará na terceira rodada a taiwanesa #48 Su-Wei Hsieh, que eliminou a espanhola Lara Arruabarrena por dois sets a zero, com duplo 6/3.