Atual campeã em Londres, Muguruza perde de virada para van Uytvanck na segunda rodada

Pela oitava vez consecutiva, uma mulher não consegue defender seu título em um Grand Slam. Desta vez, Garbiñe Muguruza foi incapaz de defender os 2000 pontos que defendia com o título de Wimbledon em 2017, pois perdeu, em três sets, para a #47 Alison van Uytvanck, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/1, em 1h54 de partida pela segunda rodada.

É a primeira vitória da belga sobre uma tenista top 10 em toda a sua carreira, e a primeira sobre uma top 20 desde 2015, quando venceu Ana Ivanovic na quadra dura. Além disso, é a sua primeira vitória sobre uma tenista ranqueada entre as 40 melhores na grama, conseguindo, enfim, duas vitórias consecutivas em chaves principais desde o título conquistado em Budapeste, em fevereiro.

Van Uytvanck venceu a primeira contra uma top 10 na carreira (Foto: Divulgação/WTA)

Em toda a partida, van Uytvanck conseguiu manter um saldo positivo entre winners e erros não-forçados: foram 29 contra 22, melhorando cada vez mais o seu número ao longo do jogo. Muguruza, por outro lado, saiu-se bem no primeiro set, mas seu nível de jogo decaiu de forma considerável após vencer em 7/5, finalizando a partida com apenas 18 winners e 23 erros não-forçados.

No serviço, ambas tiveram um número razoável de aces e duplas faltas, não sendo suficientes para decidir a partida. No entanto, o ponto chave foi o primeiro serviço da belga, que, quando entrou, foi capaz de vencer 70% dos pontos jogados. Esse número para a ex-número 1 foi de apenas 58%.

Em entrevista, Alison van Uytvanck confessou que sua tática foi de encontro ao seu estilo de jogo usual. "Ela (Muguruza) é bastante agressiva, então, se eu a deixasse jogar, eu perderia", além de ter ficado bastante feliz com o resultado, e mais ainda com o seu desempenho.

Quando perguntada sobre a questão de ser uma zebra, ela ressaltou que isso não existia muito bem. "Qualquer uma, em um bom dia, pode bater qualquer uma. As melhores jogadoras são, geralmente, melhores que nós. Mas se estivermos num bom dia, podemos vencê-las sim, com certeza. Afinal, nós não somos as favoritas. Não temos nada a perder, então tentamos de tudo e jogamos tudo que conseguimos", disse.

Com a vitória, a belga consegue empatar o confronto direto com a Muguruza, pois havia perdido o único encontro entre as duas em Florianópolis, em 2014, e avança à terceira rodada de Wimbledon pela primeira vez na carreira, tendo como adversária a estoniana #27 Anett Kontaveit, que bateu, em dois sets, a estadunidense Jennifer Brady.

"Evidentemente, ela é uma excelente tenista. Tem bons golpes de fundo, saca muito bem... ela é bastante agressiva. Acho que vai ser um pouco como hoje. Vou tentar ser mais agressiva em quadra, ou tentar variar um pouco mais. Nós nos enfrentamos nos torneios juniores, mas depois disso... não me lembro. Faz tempo", comentou van Uytvanck.

As duas já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, com uma vitória para cada, sendo todas as partidas na quadra dura. A última delas foi no qualifying round em Miami 2017, com vitória de Kontaveit.