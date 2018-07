Pella vira jogo épico e elimina atual vice-campeão Marin Cilic em Wimbledon

O argentino #82 Guido Pella conseguiu um dos maiores feitos de sua carreira. Em confronto válido pela segunda rodada de Wimbledon, Pella derrotou o atual vice-campeão do torneio, o croata #5 Marin Cilic, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 1/6, 6/4, 7/6(3) e 7/5, em 3h14. A partida, que teve o início na quarta-feira (4), foi interrompida por causa da chuva e pela falta de luz natural, e teve sua continuação no dia de hoje (5).

O que se viu foram dois jogos diferentes dentro de um só. Na quarta-feira (4), até a paralisação, Cilic dominava amplamente a partida, enquanto Pella parecia não se encontrar em quadra e não ser páreo para os fortes golpes do adversário. O jogo foi adiado com o croata vencendo por 2 sets a 0.

Já nesta quinta-feira (5), os papéis se inverteram. Pella voltou mais agressivo e disposto a mudar o jogo. Com uma quebra decisiva fechou o terceiro set e no tie break do quarto elevou o nível. Consistente e sólido demais, viu Cilic se complicar com seus erros e empatou a partida.

O quinto e decisivo set foi repleto de belíssimas jogadas e com ambos os tenistas confirmando seus saques. O equilíbrio durou até o 12º game, onde Cilic sacava em 5/6. Pella teve o primeiro match point após uma bela devolução, forçando o erro do croata. Viu Cilic salvar o primeiro e mais dois. Entretanto, o atual vice-campeão seguia errando bolas bobas, enquanto o argentino seguia firme na linha de base.

Com mais um match point - após erro não forçado de Cilic -, Pella contou com um forehand na rede do adversário para sacramentar a virada épica.

Foi a primeira vitória do argentino sobre um tenista top 5, além da primeira aparição em na terceira rodada de um Grand Slam. Em entrevista pós-jogo, Pella ressaltou a influência da paralisação no resultado final.

"Realmente não sei como ganhei. A chuva me ajudou porque não estava jogando bem ontem (quarta-feira). Hoje, voltei com uma postura mais agressiva e as coisas começaram a acontecer", disse.

Guido Pella enfrenta agora na grama do All England Club o norte-americano #103 Mackenzie McDonald, que eliminou o chileno #66 Nicolas Jarry também em cinco sets, parciais de 7/6(5), 5/7, 3/6, 6/2 e 11/9.